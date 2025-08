Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 6 août 2025, 3 millions d'euros en jeu

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du loto de ce mercredi 6 août. La Française des jeux vous offre la chance de remporter la somme de 3 millions d'euros.

Le dernier jackpot n'a pas été remporté, il est donc passé à 3 millions d'euros pour le tirage du loto de ce mercredi 6 août 2025. 3 millions d'euros, c'est largement assez pour changer de vie ! Fini les problèmes financiers, les économies et les frustrations en fin de mois. C'est aussi la porte ouverte à de superbes vacances, une très belle maison, la voiture de vos rêves, des études à l'étranger pour vos enfants aussi !

Saviez-vous que 50% à 60% des joueurs utilisent le flash (tirage automatique aléatoire) et ne choisissent pas leurs numéros ? Ils font confiance au hasard, contrairement à ceux qui jouent leurs chiffres fétiches. Cela peut être des dates d'anniversaire. D'ailleurs, les numéros de 1 à 31 sont plus représentés que ceux de 32 à 49 dans les tirages. C'est donc parfait pour jouer des dates. De plus, la FDJ vous propose, sur son site et son application, de jouer la même grille que pour le dernier tirage, preuve que c'est une pratique qui reste bien présente chez les joueurs.

Pour jouer, rendez-vous sur le site ou l'application de la FDJ, ou en point de vente de la Française des Jeux, mais attention aux horaires d'ouverture en cette période de vacances. Pour 2,20 euros, vous aurez une grille sur laquelle vous devrez remplir 5 numéros sur 49 et un numéro chance sur 10. Si tous les numéros sont bons, c'est le jackpot ! Retrouvez en direct les résultats du Loto dans cet article.