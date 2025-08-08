Départs en vacances : la circulation sera très compliquée ce samedi

Les prédictions de circulation pour ce week-end laissent présager d'importantes difficultés sur certains axes autoroutiers.

La route des vacances ne sera pas de tout repos pour celles et ceux qui ont prévu de partir ce samedi 9 août. Il va vous falloir vous armer de patience puisque Bison Fûté explique qu'il s'agira de la journée la plus difficile du week-end en termes de circulation sur l'ensemble du territoire français.

De nombreux ralentissements pour les départs en vacances

Dans le sens des départs, les automobilistes devront être particulièrement vigilants s'ils comptent se rendre vers le Grand-Ouest en empruntant les autoroutes A13, A11 et la RN165. Ces dernières devraient connaitre des conditions de circulation très compliquées, et ce, très tôt dans la journée. Les trajets en direction de l'Espagne seront également très compliqués avec plusieurs difficultés le long de l'A10 et de l'A63. D'autres axes en direction de la Méditerranée (A7, A9 et A61) et du Massif Central s'avèreront également compliqués (via l'A20, l'A71 et l'A75).

Enfin, le trafic sera également très dense sur l'autoroute A31 dans le Nord-Est du territoire. Si vous comptez vous rendre en Italie en empruntant le tunnel du Mont-Blanc (via la RN205), préparez-vous à plusieurs embouteillages.

© Bison fûté

Quelques retours qui s'annoncent compliqués

Du côté des retours, la circulation sera également très dense avec plusieurs ralentissements prévus si vous remontez de l'Espagne vers l'Île-de-France via Bordeaux et l'A10. Plusieurs bouchons pourront également apparaitre si vous traversez le Massif Central via l'A20, l'A71 et l'A75. Les voyageurs provenant de la Méditerranée pour rejoindre Lyon (via l'A7).

Si vous partez de la Normandie, de la Bretagne ou des Pays de la Loire, il faudra également vous préparer à quelques ralentissements sur les routes A11, RN165 et RN12.

Enfin, les automobilistes souhaitant revenir d'Italie via le tunnel du Mont-Blanc observeront certainement plusieurs bouchons sur la RN205 qui sera très fréquenté dans le sens Italie>France.