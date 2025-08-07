Résultat de l'EuroDreams : le tirage du jeudi 7 août 2025, 20 000 euros par mois pendant 30 ans en jeu

EURODREAMS. Retrouvez les résultats du tirage de l'EuroDreams de ce jeudi 7 août. La FDJ vous offre la chance de remporter 20 000 euros par mois pendant 30 ans, soit 7,2 millions d'euros.

La vie de rentier vous fait rêver ? Vous n'avez qu'à jouer à l'EuroDreams pour vous offrir cette chance. Une simple grille à 2,50 euros pourrait changer votre vie pour les 30 prochaines années, c'est-à-dire jusqu'en 2055. La Française des Jeux vous offre la chance de remporter 20 000 euros par mois pendant 30 ans, soit 7,2 millions d'euros en tout. Avec cette somme, vous pourriez décider d'arrêter de travailler, de partir en vacances tous les mois, de vous offrir une nouvelle maison … Mais la vie au quotidien serait chamboulée, vous pourriez ne plus jamais regarder les prix en faisant vos courses, aller au restaurant quand ça vous chante, aider vos proches qui en auraient besoin …

Pour jouer, rendez-vous sur le site ou l'application de la Française des Jeux, ou en point de vente FDJ. Attention tout de même aux horaires d'ouverture qui peuvent être différents en cette période de vacances scolaires. Vous devrez cocher 6 numéros sur 40 et un N°Dream sur 5. Si tous les numéros sont bons, c'est le jackpot ! Mais même si vous n'avez pas trouvé tous les numéros, il reste une possibilité de gagner de grosses sommes. En effet, si vous trouvez les 6 numéros, sans le N°Dream, vous pourrez tout de même gagner 2 000 euros par mois pendant 5 ans ! Pas assez pour totalement changer de vie, mais l'équivalent d'un salaire en plus tous les mois sur votre compte jusqu'en 2030 !

Le saviez-vous ? L'EuroDreams est un jeu commun à plusieurs pays : la France, la Belgique, l'Espagne, l'Autriche, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse. Les joueurs qui ont le plus de chance à l'EuroDreams sont Français ! En effet, un an après son lancement, 10 personnes avaient remporté le gros lot dont 6 en France !