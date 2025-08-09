Départs et retours de vacances : voici les routes à éviter ce dimanche 10 août

Si la journée du dimanche semble moins compliquée que la veille, des difficultés restent à prévoir et à anticiper.

Ce dimanche 10 août ne sera malheureusement pas épargné par les départs et retours de vacances. Bison fûté a déjà publié ses prédictions pour l'ensemble du weekend, et si la journée du dimanche n'est pas la pire de toutes, plusieurs grands axes risquent de rencontrer quelques bouchons.

© Bison fûté

Les départs verront plusieurs bouchons se former sur les axes du Sud-Ouest de la France. Les routiers qui viendront de l'Île-de-France en direction de l'Espagne risquent d'observer plusieurs ralentissements le long de l'autoroute A10. L'A62 depuis Bordeaux vers Toulouse ne sera pas épargnée non plus avec quelques bouchons prévus pendant la journée. Enfin, la circulation sera difficile vers la Méditerranée si vous empruntez les autoroutes A6 et A7 depuis l'Île-de-France.

Dans le sens des retours, la circulation pourra s'avérer difficile si vous circulez depuis la Méditerranée vers l'Île-de-France (via les autoroutes A6, A7, A8 et A9), depuis l'Espagne vers l'Île-de-France via Bordeaux (A10) et dans la traversée du Massif-Central (A75). L'accès au tunnel du Mont-Blanc (RN205) sera également fortement emprunté depuis l'Italie vers la France.

Quelles routes éviter ce dimanche 10 août ?

Bison fûté a plusieurs conseils de grands axes à éviter à certains horaires si vous ne voulez pas vous retrouver embusqué dans des bouchons. Dans le sens des départs :

Quittez ou traversez l'Île-de-France avant 13h ou après 21h.

Evitez l'autoroute A10, entre Tours et Poitiers, de 10h à 13h, et entre Poitiers et Bordeaux, de 8h à 19h.

Evitez l'autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 15h à 18h.

Evitez l'autoroute A62, entre Bordeaux et Toulouse, de 13h à 21h.

Pour ce qui est des retours, d'autres consignes existent. Elles permettent également d'éviter au mieux les possibles bouchons qui pourraient apparaitre dans la journée :

Rejoignez ou traversez l'Île-de-France avant 13h ou après 21h.

Evitez l'autoroute A9, entre l'Espagne et Narbonne, de 11h à 18h, et entre Montpellier et Orange, de 16h à 21h.

Evitez l'autoroute A8, entre l'Italie et le Luc, de 8h à 22h.

Evitez l'autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 11h à 16h.

Evitez l'autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 11h à 13h.

Evitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l'Italie et la France, de 15h à 19h.

Globalement, si la journée du dimanche s'avère moins chaotique que celle du samedi, il convient tout de même de rester prudents face à certains départs et retours de vacances.