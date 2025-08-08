Résultat de l'EuroMillions (FDJ) : le tirage du vendredi 8 août 2025, 198 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Retrouvez les résultats du tirage de l'EuroMillions de ce vendredi 8 août. La FDJ vous offre la chance de remporter la somme exceptionnelle de 198 millions d'euros.

Ce n'est pas le maximum, mais on s'en approche. Ce vendredi 8 août, la FDJ vous propose de remporter la somme de 198 millions d'euros au tirage de l'EuroMillions. C'est 52 millions de moins que le maximum possible et largement suffisant pour totalement changer de vie. Fini les inquiétudes liées aux finances et terminé le stress des fins de mois. Vous pourrez arrêter de travailler si vous le voulez, changer de maison, partir en vacances tous les mois si ça vous fait envie !

Mais pour cela, il faut jouer. Rendez-vous sur le site ou l'application de la Française des jeux, ou dans un point de vente physique de la FDJ. Attention tout de même aux horaires d'ouverture en cette période de vacances estivales. Vous devrez prendre au moins une grille à 2,50 euros et la remplir en cochant 5 numéros sur 50 et 2 étoiles sur 12. Si tous les numéros sont bons, c'est le jackpot !

Le saviez-vous ? La FDJ reverse environ 28% des recettes, donc de vos 2,50 euros, à l'État et aux collectivités publiques. Il y a donc les taxes, mais aussi une partie du financement d'équipements sportifs, de festivals, ou de projets associatifs en France.