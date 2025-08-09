Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 9 août 2025, 4 millions d'euros en jeu

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du loto de ce samedi 9 août. La Française des Jeux vous offre la chance de remporter la somme de 4 millions d'euros.

Personne n'a remporté le dernier tirage du loto, alors le jackpot passe à 4 millions d'euros. À chaque tirage non gagné, le jackpot augmente d'un million d'euros, ce qui peut vite faire monter les gains. Le plus grand gain jamais remporté au loto en France est de 30 millions d'euros. Il a été remporté par un joueur d'Ille-et-Vilaine le 4 décembre 2021. Ce record a été atteint après 28 tirages sans gagnant.

Reste que 4 millions d'euros pourraient vous permettre de vivre la belle vie pour au moins quelques années, avec de beaux voyages, une belle maison, une belle voiture … une belle vie quoi ! Mais pour en rêver, il faut jouer. Pour cela, rendez-vous sur le site ou l'application de la Française des Jeux, ou en point de vente FDJ mais attention aux horaires d'ouverture en ce jour de weekend en pleine vacances scolaires. Vous devrez remplir au moins une grille à 2,20 euros avec 5 numéros sur 49 et un numéro chance sur 10. Si tous les numéros sont bons, c'est le jackpot ! Et pour ceux qui n'ont pas eu la main chanceuse, il reste tout de même la chance pour 10 joueurs de remporter 20 000 euros grâce à un tirage au sort fait avec le code de votre grille.