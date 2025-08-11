Feux de forêts : ces 25 départements sont placés en vigilance "élevée"

Alors que la France subit une vague de chaleur avec des températures dépassant localement les 40 °C, 25 départements sont placés en vigilance orange pour risque élevé d'incendies.

La France suffoque ce lundi 11 août, et avec la chaleur, la menace des incendies s'intensifie. Après l'Aude, ravagée par le pire feu depuis des décennies avec 17.000 hectares détruits en six jours, la prudence est plus que jamais de mise.

Ce lundi 11 août, Météo-France a placé 25 départements en vigilance orange pour risque élevé de feux de forêt alors qu'une vague de chaleur frappe la moitié du pays, avec des maximales dépassant localement les 40°C dans le Sud-Ouest. Douze départements sont ainsi en alerte rouge canicule. "Les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales. Le risque de feux peut être localement très élevé", alerte Météo-France.

Sont concernés : Alpes-de-Haute-Provence, Ardèche, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Dordogne, Drôme, Gard, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Hérault, Indre, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée et Vienne. Mardi 12 août, 17 d'entre eux resteront sous vigilance, notamment dans le centre de la France et sur le pourtour méditerranéen.

Chaleur et vent : un cocktail inflammable

Alors que la France est frappé depuis vendredi par un épisode caniculaire, les journées de lundi et mardi seront les plus chaudes selon Météo France, avec des températures "étouffantes plus au sud avec 35 à 39°C en général, et même 40 à 42°C en basse vallée du Rhône et dans les plaines du sud-ouest, des records risquent d'être battus", prévient l'organisme.

Le vent vient renforcer la menace de feux de forêt. Sur la façade Atlantique, de La Rochelle à Biarritz, il soufflera autour de 20 km/h avec des rafales allant jusqu'à 40 à 45 km/h. Des conditions similaires sont attendues à Gap, dans les Alpes du Sud. Le danger est particulièrement élevé dans le centre-ouest et autour de la Méditerranée, où la sécheresse rend la végétation extrêmement inflammable. Mais comme le rappelle Météo France, "un niveau de danger faible ne signifie pas l'absence de risque d'incendie sur le département."

Prévenir pour éviter le pire

Face au danger, le service public rappelle que neuf feux sur dix sont d'origine humaine, le plus souvent "le fait d'une imprudence". Alors pour réduire le risque, plusieurs bons réflexes sont à adopter. En cette période de retours de vacances, il est essentiel de jeter ses mégots dans un cendrier, jamais par la fenêtre d'un véhicule. Météo-France recommande aussi de ne pas fumer en forêt. Les barbecues doivent se limiter aux espaces sécurisés, chez soi, sur une terrasse, et loin de toute végétation. Les travaux doivent être effectués à distance des herbes sèches, avec un extincteur à portée de main. Le bois, le gaz et autres produits inflammables doivent être stockés loin des habitations.

Il est conseillé de consulter le site de la préfecture : en période à risque, l'accès aux forêts, garrigues et landes peut être restreint ou interdit. Les feux d'artifice, barbecues ou travaux susceptibles de provoquer des étincelles peuvent également être proscrits. Ne pas respecter ces règles peut entraîner une amende allant jusqu'à 750 euros. En cas de départ de feu, il faut alerter immédiatement les secours (112, 18 ou 114 pour les personnes malentendantes) et indiquer précisément la localisation du sinistre.