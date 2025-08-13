Un manuel de survie bientôt distribué aux Français, que contient-il ?

Le guide d'une trentaine de pages sera intitulé "Tous résilients". Il devrait être distribué à l'automne prochain, selon une information du média RMC.

Que contiendra le livret de survie d'une trentaine de pages bientôt distribué aux Français ? Ce manuel prescrit par le gouvernement sera composé de trois grands axes : se préparer, se protéger et s'engager en tant que réserviste. Appelé "Tous résilients", il devrait être distribué à l'automne, selon le média RMC. Reste encore à savoir de quelle manière il sera distribué. Sera-t-il distribué ? Envoyé dans toutes les boîtes aux lettres ? Ou uniquement accessible en ligne ? Une version finalisée du livret serait déjà sur le bureau de François Bayrou, le chef du gouvernement depuis juillet.

Lors du mois de mars 2025, une première version avait circulé dans certains médias avec, apprend-on toujours de RMC, la même structure que celle de la version finale. Le secrétaire général de la Défense et de la sécurité nationale a été chargé d'élaborer le manuel. Les Français pourront y retrouver de "bons conseils" et de "bons réflexes" pour faire face à n'importe quelle crise.

"La guerre n'est qu'une partie d'une sous-partie"

Interrogée par RMC, une source proche du dossier précise que le guide de survie évoquera la gestion d'un conflit de guerre, mais pas seulement : "La guerre n'est qu'une partie d'une sous-partie.", a-t-elle confié. Le propos du livre tournera autour de trois axes : d'abord, savoir se protéger en adoptant les bons gestes et les bons réflexes : s'abriter en cas de danger, rester chez soi ou évacuer... Illustré, le manuel propose des procédés simples à réaliser étape par étape.

Le deuxième axe répond à la question de ce qu'il faut faire en cas d'alerte. Il s'agira dans cette partie d'apprendre aux foyers à s'informer sur les bons canaux d'informations ou encore à reconnaître un coup de sirène, suivre des consignes envoyées par SMS. Enfin, le dernier axe évoquera les façons de se mobiliser pour être réserviste dans l'armée, la police, chez les pompiers par exemple. Le manuel recommandera également à chaque foyer français de se constituer un kit de survie avec quelques éléments indispensables (eau potable, trousse de secours, lampe de poche, denrées non périssables…).