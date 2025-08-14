Incendie dans l'Aude : huit millions d'euros de fonds d'urgence vont être débloqués pour les agriculteurs impactés

La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a fait l'annonce jeudi 14 août qu'un fonds d'urgence allait être débloqué à destination des agriculteurs touchés par l'incendie d'ampleur ayant eu lieu la semaine dernière dans l'Aude.

Un fonds de huit millions va être débloqué d'urgence pour les agriculteurs du département de l'Aude qui ont été touchés par l'incendie géant la semaine dernière. La ministre de l'Agriculture en a fait l'annonce jeudi 14 août lors d'une visite dans le village sinistré par l'incendie de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, comme le rapporte BFMTV. La ministre a également ajouté que le fonds d'urgence "servira à indemniser les pertes de récoltes, les pertes de fonds, quand la vigne par exemple est détruite, les destructions de bâtiments et de matériel agricole". En plus de ce fonds d'urgence, un "dispositif fiscal permettra aussi d'exonérer les taxes foncières" sera aussi déclenché.

17 000 hectares ravagés en deux jours

Plus tôt dans la journée, Annie Genevard a également parlé d'un "traumatisme [qui] marque profondément les populations, les exploitants agricoles, mais au-delà tout le pays [...] parce que le sens de la venue du Premier ministre, comme de ma venue, c'est aussi l'expression de la solidarité nationale à l'égard de votre territoire".

L'incendie d'une ampleur inédite en France a parcouru 17 000 hectares en deux jours. 36 maisons ont été détruites, une vingtaine de hangars agricoles et dévasté 2 000 hectares de cultures, à quelques semaines des vendanges.