Un Français déjà millionnaire remporte un jackpot de 600 000 euros en grattant un ticket

L'heureux gagnant avait déjà eu la chance de remporter à l'EuroMillions en 2019. Il a récemment décroché un beau jackpot de 600 000 euros avec un simple jeu à gratter.

Il y a peut-être des personnes plus chanceuses que d'autres… C'est en tout cas ce qu'il semblerait avec l'histoire de ce Francilien habitant de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Dans un article, le site Tirage Gagnant évoque son incroyable histoire. Ainsi, c'est en grattant un ticket du jeu MaxiJack qu'il a remporté la coquette somme de 600 000 euros. Une belle surprise, sans aucun doute, pour cet homme qui a investi dans la maison de ses rêves", a relaté la FDJ. "Pour autant, ce chanceux est resté fidèle à lui-même, et n'a pas changé ses habitudes. "Ainsi, il continue de jouer une grille EuroMillions aux deux tirages de la semaine", ajoute l'entreprise de jeux de hasard. De temps en temps, il achète aussi un ticket à gratter. Le ticket Maxi Blackjack qu'il choisit le 17 juillet chez son buraliste lui permet ainsi d'empocher 600 000 euros supplémentaires.

Un sacré coup de chance

Le jeu à gratter qui a permis à l'homme de gagner 600 000 euros supplémentaires est particulier car, pour remporter une mise, il faut "oser remettre une partie de son gain en jeu et défier la banque", rapporte Tirage Gagnant. Ce que le joueur a fait avec succès. "J'ai défié la banque et j'ai gagné !", a-t-il réagi. La FDJ a ajouté que, dans la même veine que son premier gain, l'homme "souhaite continuer d'investir pour sa famille".