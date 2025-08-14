Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 14 août 2025 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Quelqu'un est-il parvenu à remporter le jackpot du tirage EuroDreams ? Retrouvez tous les résultats du jeudi 14 août 2025.

Le tirage EuroDreams a-t-il fait des heureux ? Ce jeudi soir, un nouveau tirage de l'EuroDreams a lieu. Pour jouer au nouveau jeu de tirage proposé par la FDJ, le principe est simple. Il suffit de cocher sur une grille achetée les six numéros parmi les 40 proposés et un N°Dream parmi les cinq disponibles. La personne gagne une rente jusqu'à 20 000 Euro/mois pendant 30 ans si la combinaison choisie, six numéros, plus un N°Dream, est identique à celle qui a été tirée au sort. La mise est de 2,5 Euro pour une grille simple EuroDreams. Le gain maximal est une rente de 20 000 Euro/mois pendant 30 ans pour les gagnants dont les numéros choisis Le gain minimal est de 2,5 Euro pour les gagnants ayant trouvé deux bons numéros.

Voici tous les résultats EuroDreams :

Pour jouer, les participants devront se rendre chez leur buraliste FDJ le plus proche ou bien jouer à EuroDreams en ligne. Il est alors possible de miser directement sur le site de la FDJ ou depuis l'application. Après avoir choisi le jeu EuroDreams, il faut sélectionner six numéros et un N°Dream, indiquer le jour de tirage auquel le joueur veut participer. Il est possible de choisir de remplir une seule grille ou plusieurs. Pour jouer sur Internet sans choisir de numéros, il est également possible d'utiliser la fonction "Flash". La grille sera alors remplie automatiquement avec des numéros au hasard. Tout comme dans les points de vente FDJ, le jour du tirage, il est possible de jouer jusqu'à 20h15 (heure de la métropole).