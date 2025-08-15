Résultat de l'EuroMillions (FDJ) : le tirage du vendredi 15 août 2025 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Retrouvez les résultats du tirage de l'EuroMillions de ce vendredi 15 août 2025. La FDJ vous offre la chance de remporter 234 millions d'Euros.

Quoi de mieux pour bien commencer un week-end de 3 jours que de devenir multimillionnaire ? Cet adage fonctionne d'ailleurs pour les week-ends normaux et même les jours travaillés. La FDJ vous offre la chance de remporter la somme de 234 millions au tirage de l'EuroMillions de ce vendredi 15 août 2025. Le maximum de gain n'est pas encore atteint, puisqu'il est de 250 millions d'Euros, mais on s'en approche ! Cela signifie que personne n'a remporté le jackpot depuis plusieurs semaines.

Avec 234 millions d'Euros, vous pourriez totalement changer de vie, prolonger vos vacances d'été, faire le tour du monde, acheter une maison, prendre soin de vos proches et même soutenir une cause qui vous tient à cœur. Plusieurs grands gagnants ont d'ailleurs fait ce choix. C'est le cas de celui qui est surnommé "Guy", qui a remporté 200 millions d'Euros en décembre 2020 et a utilisé une grande partie de ses gains pour créer la fondation Anyama en faveur d'actions pour l'environnement : "J'ai transmis la majeure partie de mon gain et donnerai progressivement la quasi-totalité". C'est aussi le cas d'un couple de gagnants anonymes qui avaient remporté 50 millions d'Euros en 2018. Ils avaient versé 400 000 Euros à la commune de Saint-Michel (Charente) pour la mairie, les maisons de retraite et espaces culturels et avaient offert 70 000 Euros chaque année aux écoliers pour la cantine.

Pour avoir la possibilité de faire preuve d'autant de générosité, encore faut-il gagner, et donc jouer. Pour cela, rendez-vous sur le site ou l'application de la Française des Jeux. Vous pouvez aussi vous rendre dans un point de vente physique de la FDJ, mais attention à ce qu'il soit bien ouvert en cette journée fériée. Vous devrez remplir au moins une grille à 2,50 Euros, en cochant cinq numéros sur 50 et deux étoiles sur 12. Si tous les numéros sont bons, c'est le jackpot !

Retrouvez les résultats du tirage de l'EuroMillions en direct dans cet article.