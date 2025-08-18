Résultat de l'EuroDreams (FDJ) : le tirage du lundi 18 août 2025 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Le tirage de l'EuroDreams du lundi 18 août 2025 a-t-il fait un heureux gagnant ? Découvrez les résultats de l'EuroDreams pour voir si vous êtes parmi les chanceux.

Qui a remporté le tirage de l'EuroDreams de ce lundi 18 août 2025 ? La personne qui a la chance de remporter un montant allant jusqu'à 20 000 euros par mois pendant 30 ans. Un jackpot qui représente 7,2 millions d'euros. Pour jouer, il n'est pas trop tard, rien de plus simple : deux possibilités s'offrent à vous. Tout d'abord, il est possible de jouer au jeu de tirage EuroDreams au moyen d'un bulletin papier. Il faut alors cocher, à l'aide d'un stylo à encre noire de préférence, six numéros ainsi que le N°Dream. Il faut également indiquer le jour de tirage souhaité. Le jour du tirage choisi, les participants ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Une fois les résultats disponibles, ils seront indiqués ci-dessous :

Tirage du 06/03/2025

1 - 31 - 33 - 35 - 36 - 40 / 4

Pour jouer à EuroDreams en ligne, il est possible de miser directement sur le site FDJ ou bien depuis l'application de la Française des Jeux. Après avoir choisi le jeu EuroDreams, il faut sélectionner six numéros et un N°Dream et indiquer le ou les jours de tirage choisis. Il est possible de remplir une seule grille ou plusieurs. Pour jouer sur internet sans choisir les numéros, il est nécessaire d'utiliser le bouton "Flash". La grille sera alors remplie automatiquement avec des numéros au hasard.