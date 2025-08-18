La grève d'Air Canada prolongée : combien de temps les passagers seront-ils encore bloqués ?

Des employés de la compagnie Air Canada sont actuellement en grève afin de réclamer une rémunération à la hauteur de leur travail.

Air Canada dans la tourmente ? Depuis trois jours, elle connaît des annulations par centaines. En cause : une grève inédite des hôtesses et des stewards employés par Air Canada. Comme l'explique Ouest France, la grève s'éternise en dépit des efforts du gouvernement canadien et de sa proposition d'un arbitrage indépendant. Ce lundi 18 août, les vols n'ont toujours pas repris. Comment le mouvement de grève, qui touche environ 130 000 passagers par jour, selon les chiffres d'Air Canada, s'étire-t-il ? Premier élément de réponse : le rejet par les syndicats des travailleurs de l'intervention du gouvernement. Ils ont même jugé que cette démarche de la part des décideurs politiques portait une grave atteinte à leur droit de grève ainsi qu'à une libre négociation. C'est ainsi que les syndicats ont rejeté l'arbitrage indépendant : "Nous invitons Air Canada à revenir à la table des négociations pour conclure un accord équitable, plutôt que de compter sur le gouvernement fédéral pour faire le travail à sa place lorsque les négociations deviennent un peu difficiles", a déclaré le porte-parole du syndicat dans un communiqué.

Un mouvement de grève inédit dans le pays

Une situation inédite puisque c'est la première fois qu'un syndicat défie l'ordre du gouvernement canadien. Air Canada a donc reporté le projet de la reprise progressive de ses vols lundi 18 août au soir au Canada. Si les grévistes refusent, ils pourraient s'exposer à de lourdes sanctions. En effet, la loi canadienne prévoit des amendes maximales de 1 000 dollars par jour d'infraction pour les employés et de 100 000 dollars par jour d'infraction pour le syndicat, comme l'a indiqué Gilles LeVasseur, professeur de gestion et de droit à l'Université d'Ottawa, au média outre-Atlantique Radio-Canada. Enfin, les grévistes de la compagnie aérienne ont exprimé leur tristesse pour les passagers mais aussi leur détermination à tenir bon : "Nous sommes profondément attristés pour nos passagers. Personne ne veut voir des Canadiens bloqués ou inquiets pour leurs projets de voyage, mais nous ne pouvons pas travailler gratuitement", avait alors déclaré Natasha Stea, une représentante des hôtesses de l'air.