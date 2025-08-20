Orages et pluie-inondation : 11 départements en vigilance orange, des crues redoutées

Presque toute la France est placée en vigilance "orages" ce mercredi 20 août. Onze départements sont même en alerte orange, alors que des crues sont annoncées dans le sud du pays.

Ce mercredi 20 août, un épisode pluvieux et orageux intense nécessitant un suivi particulier du fait de son intensité et de sa durée s'est installé en France. Et le gros de l'épisode pluvieux et orageux n'a pas encore débuté. Voilà pourquoi, Météo France a décidé de placer onze départements en vigilance orange pour "pluie-inondations" à compter de 9 heures et jusqu'à minuit, au moins : l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le Cher, le Loiret, l'Yonne, la Nièvre, la Haute-Saône, les Vosges, le Territoire de Belfort, le Doubs et le Haut-Rhin. Dans la Nièvre, par exemple, il est déjà tombé sur l'ouest du département entre 20 et 40 mm en l'espace de 6 heures

"La dégradation pluvieuse et orageuse présente la veille s'immobilise aujourd'hui sur le territoire, en lien avec une goutte froide en altitude circulant lentement d'ouest en est", précise la station météorologique. Un axe pluvieux s'étend de la Bretagne jusqu'à la frontière allemande, apportant localement des cumuls de précipitations notables. Cet après-midi, les averses, parfois orageuses, se généralisent alors à l'ensemble du pays, et "plus particulièrement dans le sud-est où de fortes intensités pluvieuses et électriques sont attendues", avec localement 50 à 80 mm de pluie, apprend-on.

Ce n'est pas tout, l'institut météorologique a aussi placé 86 autres départements en vigilance jaune orages pour ce mercredi dans son bulletin de 6 heures : l'Ain, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aube, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Côte-d’Or, les Côtes-d'Armor, la Creuse, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l'Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l’Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, Le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, l’Orne, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l’Yonne, le territoire de Belfort, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

Une accalmie jeudi, avant des crues ?

L'épisode devrait prendre fin en soirée de mercredi, avant la mise en place de pluies plus faibles pour la nuit de mercredi à jeudi, notamment sur le Centre-Val-de-Loire et l'ouest de la Bourgogne. Sur le Grand-est et la Franche-Comté, jeudi, "les pluies ne régressent que lentement vers l'Est, pouvant encore apporter des cumuls supplémentaires jusqu'à la mi-journée", indique Météo France. L'épisode devrait alors prendre fin dans l'après-midi de jeudi, avec des pluies faibles continues résiduelles.

Pour la journée de jeudi, quatre départements devraient être placés en vigilance orange pour pluie-inondations : les Vosges, le Haut-Rhin, la Haute-Saône et le Doubs. Le nombre de départements en vigilance jaune pour "pluie-inondations" devrait également baisser significativement avec une quinzaine de territoires concernés dans l'Est de la France. En revanche, dans le sud, une alerte "crue" est signalée dans certains départements : Haute-Loire, Ardèche, Lozère, Gard, Hérault et Pyrénées Atlantiques.