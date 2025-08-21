Orages et pluie en France : d'importantes inondations constatées, la vigilance orange maintenue dans plusieurs départements

Ce jeudi 21 août, la perturbation commence à reculer. Après de lourdes inondations, 5 départements restent en vigilance orange suite à la pluie.

Les pluies ont été intenses ces derniers jours suite à la formation d'une goutte froide. Mercredi 20 août, des inondations ont été constatées, notamment au niveau de Chartres où l'autoroute A11 s'est retrouvée sous les eaux. Dans l'Eure-et-Loir, il est ainsi tombé l'équivalent de deux mois de pluie en seulement 12 heures. De même dans le sud de la Seine-et-Marne, avec un record du côté de Fontainebleau avec plus de 80 mm en 10 heures. Le sol a été gorgé d'eau, rendant la circulation difficile.

Ce jeudi 21 août, l'épisode n'est pas terminé mais faiblit. 5 départements du nord-est restent placés en vigilance orange pluie-inondation jusqu'en début d'après-midi : la Haute-Saône, les Vosges, le Territoire de Belfort, le Doubs et le Haut-Rhin. "Depuis le début de l'épisode on relève 40 à 60 mm de précipitations (localement 70 à 80 mm) sur les Vosges et le Haut-Rhin, et 20 à 40 mm (localement 50 à 60 mm) sur le Territoire-de-Belfort, la Haute-Saône et le Doubs", précise Météo-France. 13 autres départements sont au niveau d'alerte jaune : le Bas-Rhin, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Marne, l'Aube, la Haute-Marne, l'Yonne, la Côte-d'Or, la Nièvre, la Saône-et-Loire, le Jura et les Pyrénées-Atlantiques.