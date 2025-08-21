Orages et pluie en France : d'importantes inondations constatées, la vigilance orange maintenue dans plusieurs départements
Ce jeudi 21 août, la perturbation commence à reculer. Après de lourdes inondations, 5 départements restent en vigilance orange suite à la pluie.
Les pluies ont été intenses ces derniers jours suite à la formation d'une goutte froide. Mercredi 20 août, des inondations ont été constatées, notamment au niveau de Chartres où l'autoroute A11 s'est retrouvée sous les eaux. Dans l'Eure-et-Loir, il est ainsi tombé l'équivalent de deux mois de pluie en seulement 12 heures. De même dans le sud de la Seine-et-Marne, avec un record du côté de Fontainebleau avec plus de 80 mm en 10 heures. Le sol a été gorgé d'eau, rendant la circulation difficile.
Ce jeudi 21 août, l'épisode n'est pas terminé mais faiblit. 5 départements du nord-est restent placés en vigilance orange pluie-inondation jusqu'en début d'après-midi : la Haute-Saône, les Vosges, le Territoire de Belfort, le Doubs et le Haut-Rhin. "Depuis le début de l'épisode on relève 40 à 60 mm de précipitations (localement 70 à 80 mm) sur les Vosges et le Haut-Rhin, et 20 à 40 mm (localement 50 à 60 mm) sur le Territoire-de-Belfort, la Haute-Saône et le Doubs", précise Météo-France. 13 autres départements sont au niveau d'alerte jaune : le Bas-Rhin, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Marne, l'Aube, la Haute-Marne, l'Yonne, la Côte-d'Or, la Nièvre, la Saône-et-Loire, le Jura et les Pyrénées-Atlantiques.
Pour jeudi 21 août 2025 :— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 21, 2025
???? 5 départements en Vigilance orange
Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/Xn0r6cIMJS
Recul des orages et dernières pluies
Il est attendu entre hier soir et ce jeudi après-midi encore 50 à 70 mm de pluie. Des risques de crue persistent en Eure-et-Loire, dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Les pluies ont cependant perdu leur caractère orageux. Seuls 8 départements sont encore en vigilance jaune orages : la Haute-Savoie, la Savoie, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Pyrénées-Atlantiques et les deux départements corses.
"L'après-midi, les averses se replient sur la Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, les Alpes du sud et les Pyrénées et leurs piémonts, en prenant un caractère orageux sur le relief", précise Météo-France. Alors qu'un temps sec revient sur le reste du pays, l'épisode prendra définitivement fin en soirée, avec les précipitations qui s'évacueront par la Suisse.
09:01 - L'épisode pluvio-orageux arrive à sa fin
Ce jeudi, les orages sont en net recul et ne concernent plus que les reliefs. Un temps sec se rétablit sur l'ouest du pays, le nord et le sud-est. Les pluies persistent sur le nord-est, mais devraient se replier au fur et à mesure de la journée. Cet après-midi, les pluies seront moins fréquences et l'épisode devrait prendre définitivement fin en soirée avec la levée de la plupart des alertes pour la journée de vendredi. Les précipitations vont s'évacuer par la Suisse.
08:56 - 5 départements encore en vigilance orange
La perturbation se concentre sur l'est ce jeudi 21 août. 5 départements (les Vosges, le Haut-Rhin, le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort) sont encore en vigilance orange pluie-inondation jusqu'à 16 heures. "Sur le nord-est, des pluies à caractère instable s'enroulent autour d'une goutte froide située sur le centre-est du pays", précise Météo-France. Elles se prolongent jusqu'à la mi-journée, voire le milieu d'après-midi sur la Franche-Comté.
20/08/25 - 23:24 - La météo de demain
Ce jeudi 21 août, sur tout le pays, l’ambiance météorologique est encore instable et orageuse par endroits, comme les régions centrales et l'Alsace, souligne la Chaîne météo. Le Pays basque sera également impacté. Le soleil revient par la Manche au nord-ouest. Dans l’après-midi, l’instabilité sera encore la règle, en particulier sur les régions centrales et le flanc est. Les éclaircies gagnent du terrain par le nord-ouest et l'océan. Vers la Méditerranée, il fait déjà beau le matin et pas trop chaud l’après-midi.