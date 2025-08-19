Résultats de l'euromillions du mardi 19 août : le jackpot maximal de 250 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Le jackpot maximal de 250 millions d'euros est mis en jeu par la FDJ pour le tirage du mardi 19 août 2025. Ce qu'il faut savoir sur les résultats de l'Euromillions.

Remporter le tirage de l'Euromillions ce mardi 19 août est synonyme de devenir centimillionnaire, et même multicentimillionnaire. Si la cagnotte de l'Euromillions dépasse régulièrement les 100 millions d'euros, il est rare qu'elle atteigne le jackpot maximal comme c'est le cas ce mardi : 250 millions d'euros sont en jeu. Alors que le jeu de tirage de la FDJ existe depuis plus de 20 ans, c'est seulement la troisième fois que la cagnotte atteint la valeur plafond. Trois tirages exceptionnels qui ont tous eu lieu en 2025 : la première victoire d'un tel jackpot remonte au 28 mars dernier, la second au 17 juin.

Habitués des tirages ou curieux attirés par la somme mirobolante, nombreux sont les joueurs qui vont remplir les grilles de l'Euromillions ce mardi 19 août. L'un d'entre eux aura peut-être la chance de voir la somme de son compte en banque s'envoler. Pour cela une seule règle : acheter une grille et choisir 5 numéros entre 1 et 50 ainsi que 2 étoiles entre 1 et 12 ou faire . La cagnotte reviendra au joueur qui aura coché les sept bons numéros et si personne n'y parvient le gain de 250 millions d'euros sera remis en jeu pour le prochain tirage. Remplir une grille à 2,50€ c'est avoir 1 chance sur 139 millions de remporter la cagnotte.

A défaut d'avoir les sept numéros gagnants, il est possible de remporter d'autres échelles de gains : si les 5 numéros sont corrects sans les étoiles un joueur peut remporter 3 millions d'euros. Dans tous les cas, jouer à l'Euromillions c'est faire appel à la chance, car aucune méthode ne permet d'assurer la victoire. Les joueurs peuvent aussi opter pour l'option My Million (incluse en France), qui garantit un gagnant à un million d'euros à chaque tirage. Attention : comme pour tous les jeux d'argent, il faut avoir 18 ans pour tenter sa chance à l'Euromillions.

La participation à l'Euromillions est possible jusqu'à 20h15 ce mardi 19 août. Le tirage My Million est effectué à 20h20 et celui de l'Euromillions à 21h05. Les résultats sont à retrouver dans cet article dès leur diffusion par la FDJ vers 20h50 pour My Millions et 21h50 pour l'Euromillions.