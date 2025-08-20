Résultats de l'euromillions du mardi 19 août : le jackpot de 250 millions remporté par un Français, la combinaison gagnante

EUROMILLIONS. Le jackpot maximal de 250 millions d'euros a été mis en jeu par la FDJ pour le tirage du mardi 19 août 2025 et remporté par un Français ! Découvrez la combinaison gagnante.

L'essentiel : Le jackpot de 250 millions d’euros a été remporté mardi 19 août.

C'est un Français qui a décroché le gros lot avec la combinaison suivante : le 24, le 31, le 34, le 41, le 43 ainsi que les deux numéros étoiles 6 et 8.

Cette somme est la plus importante qu'un joueur de l'Euromillions est en mesure de remporter. C'est la première fois que celle-ci est en jeu dans cette série.

Le tirage MyMillion est aussi tombé en début de soirée, hier. Pour remporter un million d’euros, il fallait avoir le bon code : ​​VK 747 8211.

Tirage du 19/08/2025 : 24 - 31 - 34 - 41 - 43 / 6 - 8 / MyMillion : VK 747 8211

07:39 - Le jackpot de l'euromillions remporté en France ! Un Français a remporté hier, mardi 19 août, les 250 millions d'euros mis en jeu à l'EuroMillions, égalant le record du plus gros gain de l'histoire, qui avait été décroché par un Autrichien en mars dernier. Pour remporter cette somme, il était nécessaire d'avoir coché les numéros gagnants suivants: 24, 31, 34, 41, 43 ainsi que les étoiles 6 et 8. 19/08/25 - 21:39 - Les bons numéros Le jackpot de 250 millions d’euros a-t-il été remporté ce mardi 19 août ? Pour être parmi les vainqueurs, il fallait trouver le bon résultat. Ils sont tombés il y a quelques instants. Pour remporter le jackpot il fallait jouer : 24-31-34-41-43-6-8

Faites-vous partie des heureux élus ? Il semblerait qu’il n’y ait pas eu de gagnants français, ni européens pour ce tirage, d’après le site de la FDJ. 19/08/25 - 20:38 - Et le code gagnant My Million est… Alors qu’un jackpot de 250 millions d’euros est à remporter ce mardi 19 août 2025, le tirage du My million vient de tomber. Pour remporter un million d’euros, il fallait avoir le bon code. Si vous avez le bon code alors vous avez remporté un million d’euros. Pour rappel, il faudra être encore un peu patienter pour découvrir les résultats de l'Euromillions où une cagnotte de 250 millions d'euros est à remporté. Tirage du 19/08/2025

MyMillion : ​​VK 747 8211 19/08/25 - 20:06 - Encore quelques minutes pour tenter sa chance… Il reste encore quelques minutes pour jouer et tenter de gagner à l’Euromillions ce mardi 19 août. Vous avez jusqu’à 20 h 15 pour tenter votre chance. Si le buraliste a fermé ses portes, il vous reste la possibilité de jouer en ligne ou sur l’application FDJ. Pour cela, il faut soit se rendre sur le site web de la FDJ, soit sur son application. Après avoir choisi le jeu Euromillions – My Million, il faut sélectionner cinq numéros et deux étoiles dans la grille. Il est également possible de choisir de remplir une seule grille ou plusieurs. Pour jouer sur internet sans choisir vos numéros, il faut utiliser la fonction Flash. La grille sera alors remplie automatiquement avec des numéros au hasard.

Remporter le tirage de l'Euromillions ce mardi 19 août est synonyme de devenir centimillionnaire, et même multicentimillionnaire. Si la cagnotte de l'Euromillions dépasse régulièrement les 100 millions d'euros, il est rare qu'elle atteigne le jackpot maximal comme c'est le cas ce mardi : 250 millions d'euros sont en jeu. Alors que le jeu de tirage de la FDJ existe depuis plus de 20 ans, c'est seulement la troisième fois que la cagnotte atteint la valeur plafond. Trois tirages exceptionnels qui ont tous eu lieu en 2025 : la première victoire d'un tel jackpot remonte au 28 mars dernier, la second au 17 juin.

Habitués des tirages ou curieux attirés par la somme mirobolante, nombreux sont les joueurs qui vont remplir les grilles de l'Euromillions ce mardi 19 août. L'un d'entre eux aura peut-être la chance de voir la somme de son compte en banque s'envoler. Pour cela une seule règle : acheter une grille et choisir 5 numéros entre 1 et 50 ainsi que 2 étoiles entre 1 et 12 ou faire . La cagnotte reviendra au joueur qui aura coché les sept bons numéros et si personne n'y parvient le gain de 250 millions d'euros sera remis en jeu pour le prochain tirage. Remplir une grille à 2,50€ c'est avoir 1 chance sur 139 millions de remporter la cagnotte.

A défaut d'avoir les sept numéros gagnants, il est possible de remporter d'autres échelles de gains : si les 5 numéros sont corrects sans les étoiles un joueur peut remporter 3 millions d'euros. Dans tous les cas, jouer à l'Euromillions c'est faire appel à la chance, car aucune méthode ne permet d'assurer la victoire. Les joueurs peuvent aussi opter pour l'option My Million (incluse en France), qui garantit un gagnant à un million d'euros à chaque tirage. Attention : comme pour tous les jeux d'argent, il faut avoir 18 ans pour tenter sa chance à l'Euromillions.