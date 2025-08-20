Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 20 août 2025, 9 millions d'euros en jeu

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du Loto de ce mercredi 20 août 2025.

La FDJ vous offre la chance de remporter 9 millions d'euros à l'occasion du tirage du Loto de mercredi 20 août 2025. Et si vous deveniez multimillionnaire ? Quels seraient vos projets ? Un voyage autour du monde en solitaire ou en famille ? Une montre de luxe ou plusieurs ? Une belle voiture de sport ? ou le dernier 4x4 électrique pour une virée nature ? Vous pourriez aussi gâter vos proches… Les possibilités seraient immenses. Si vous remportez le tirage de ce soir, vous serez l'heureux, ou l'heureuse, gagnant(e) de 9 millions d'euros ! De quoi vous faire plaisir pendant un long moment et avoir, peut-être, un train de vie sans inquiétudes financières !

Pour jouer, rien de plus simple, il suffit de cocher six numéros, cinq numéros sur une grille de 49 numéros et un numéro chance sur une grille de 10 numéros. Le jackpot est gagné à partir du moment où le participant a cinq numéros gagnants et le numéro complémentaire. Le prix d'une grille est de 2,20 euros. Vous pouvez encore opter pour la participation avec un bulletin papier chez votre buraliste agréé FDJ le plus proche. Il est aussi possible de participer au tirage du Loto via le site internet de la Française des Jeux ou l'application.