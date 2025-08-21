Présente dans le chocolat (mais pas que), cette substance toxique est dangereuse pour la santé

Consommer du chocolat en trop grande quantité peut entraîner un empoisonnement aux métaux lourds et d'importants problèmes de santé alerte UFC-Que choisir.

Et si consommer du chocolat exposait à des maladies potentiellement graves ? C'est une réalité selon une étude d'UFC-Que choisir. L'association de consommateurs n'alerte pas sur les sucres et les graisses contenus dans le chocolat, mais sur la présence d'une substance toxique dans les produits à base de cacao : le cadmium.

Ce métal lourd, naturellement présent dans les sols, a été reconnu comme un cancérogène. Et consommé en trop grande quantité, le cadmium s'avère toxique pour les reins et les os, mais aussi responsable de trouble du développement neuronal alerte UFC-Que Choisir.

Or, "le cacaoyer est une plante qui absorbe très facilement le cadmium et donc le rejette dans la fève de cacao" explique la présidente de l'UFC-Que choisir, Marie-Amandine Stévenin, sur BFMTV. La concentration de cadmium dans les produits chocolatés est donc sérieusement contrôlée et aucun produit à base de cacao ne dépasse la teneur maximale réglementaire fixée par les autorités sanitaires selon l'analyse de l'association.

Le risque vient de la consommation de plusieurs produits contenant du cacao au cours de la journée, car les plaisirs au chocolat ne manquent pas : tablettes, biscuits, pâtes à tartiner, céréales et boissons chocolatés, confiseries... Un risque qui concerne en particulier les enfants capables d'ingérer moins de cadmium, mais plus à même de consommer du chocolat en quantité. Un enfant qui mangerait un bol de céréales au chocolat au petit-déjeuner et deux biscuits chocolatés accompagnés d'une boisson au chocolat au goûter atteindrait "près de la moitié de la dose maximale quotidienne de cadmium" à partir de laquelle un risque sanitaire existe souligne l'UFC-Que Choisir. Entre un tiers et trois quarts de la dose pour plus de précisions.

© sanjagrujic

A cela s'ajoute d'autres produits du quotidien contenant du cadmium : les produits à base de blé comme les pâtes, les pommes de terre, plusieurs types de céréales, mais aussi les fruits de mer. Cumulée, la consommation de ces aliments peut facilement exposer à un taux de cadmium supérieur à la valeur toxicologique de référence. Laquelle est fixée à "0,35 microgramme de cadmium par kilogramme de poids corporel par jour" par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).

L'enquête de l'association donne plusieurs exemple chiffrés : 50g de biscuits fourrés au chocolat noir Bjorg représentent 20 % de cette valeur toxicologique de référence chez un enfant et 8 % chez un adulte ; 46g de Chocapic équivalent à 11 % du seuil de risque chez l'enfant et à 5 % chez l'adulte ; 13,5g de chocolat en poudre Poulain représentent 17 % du seuil pour un enfant et 7 % pour un adulte.

Selon l'UFC-Que Choisir, certains produits chocolatés présentent des taux en cadmium plus élevés que d'autres. C'est le cas des produits contenant du cacao provenant d'Amérique latine où les sols sont plus riches de ce métal lourd. L'association souligne la présence en plus grande quantité de cadmium dans les produits bio qui contiennent du cacao latino-américain et invite à privilégier les tablettes et autres plaisirs, bio ou non, "dont les fèves de cacao ne sont pas importées d'Amérique latine".