Résultat de l'EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 21 août 2025, 20 000 euros par mois pendant 30 ans en jeu

EURODREAMS. Le tirage de l'EuroDreams du jeudi 21 août 2025 vous permettra peut-être de remporter 20 000 euros par mois pendant trente ans. Suivez les résultats sur cette page.

Le tirage de l'EuroDreams de ce jeudi 21 août 2025 fera peut-être de vous un rentier. L'enjeu est de taille puisque le gagnant remporte 20 000 euros par mois pendant 30 ans, ce qui équivaut à 7,2 millions d'euros. Toutefois, cette somme est sans commune mesure avec le jackpot de l'Euromillions qui a été remporté en France mardi 19 août. Le joueur gagnant a empoché la somme la plus importante de ce tirage qui a été raflée pour la première fois par un Français. Même si le gain est plus petit, le tirage de l'EuroDreams peut, lui aussi, changer la vie de son gagnant. Découvrez les résultats de l'EuroDreams sur cette page.

Recevoir 20 000 euros par mois équivaut à gagner le salaire d'un chirurgien ou d'un médecin spécialisé. Avec autant d'argent, il est possible d'investir dans l'immobilier, d'entreprendre des travaux longtemps repoussés, d'acheter des vêtements qui nous font envie ou encore de prendre des vacances à l'autre bout du monde. Chacun y trouve son compte. Le 24 juillet 2025, la Française des Jeux a proposé un tirage additionnel aux participants à l'EuroDreams. Chaque grille générait un code aléatoire associé. Lors du tirage, 10 codes étaient tirés au sort, pour un gain équivalent au rang 2, soit 2 000 € par mois pendant cinq ans. Dix joueurs ont donc remporté cette somme sans avoir trouvé de numéro correspondant.