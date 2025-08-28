Grève de 10 septembre : SNCF, écoles, hôpitaux... Des mobilisations promises dans plusieurs secteurs

Les syndicats de plusieurs secteurs appellent à rejoindre la mobilisation citoyenne avec une grève le 10 septembre. Certains soutiennent même des actions prolongées ou répétées. Le point sur les différents appels à la mobilisation.

La rentrée s'annonce agitée. Les appels à la mobilisation pour la journée du 10 septembre initialement lancés par un collectif citoyen ont bénéficié de nombreuses antennes citoyennes, militantes, politiques mais aussi syndicales. A tel point que l'invitation à "tout bloquer" pourrait devenir une journée de grève généralisée à de nombreux secteurs. Cette hypothèse se consolide depuis que plusieurs syndicats ont officiellement annoncé rejoindre le mouvement.

Le syndicat Solidaires a appelé le mercredi 27 août à la grève pour la journée du 10 septembre et à soutenir le mouvement "bloquons tout" à l'origine du choix de la date. L'organisation syndicale estime que les mobilisations déjà prévues expriment "la colère sociale multiforme et grandissante face aux annonces budgétaires du gouvernement Bayrou". Le même jour, la CGT a appelé à "construire la grève partout où c'est possible" le 10 septembre en faisant de cette date "une première étape réussie".

A l'inverse, d'autres syndicats ont pris leur distance et ont refusé de s'associer à la mobilisation du 10 septembre. C'est le cas de la CFDT qui n'adhère pas à la méthode, ou encore de la CFE-CGC qui ne souhaite pas joindre un mouvement au sein duquel certains "les organisations syndicales représentatives". Reste que plusieurs secteurs ont déjà annoncé des mobilisations ou sont en train de les préparer.

Une grève à la SNCF le 10 septembre

L'un des plus importants syndicats de cheminots, Sud-Rail, a appelé à faire "grève massivement" et à "tout bloquer dans le ferroviaire" le 10 septembre dès le jeudi 21 août. Sud-Rail dénonce notamment "la saignée sociale à venir" à la SNCF.

Première organisation syndicale représentative à la SNCF, la CGT-Cheminots doit prendre une décision "la semaine prochaine" a annoncé son secrétaire général Thierry Nier. Le syndicat pourrait toutefois être influencé par l'annonce de Sophie Binet et soutenir la grève du 10 septembre. L'UNSA-Ferroviaire, deuxième syndicat des cheminots, n'a pas encore tranché non plus et prévoit de prendre une décision d'ici "au 1er septembre".

L'Education nationale en grève le 10 septembre ?

La grève se prépare aussi dans le secteur de l'Education nationale. Plusieurs syndicats de l'enseignement ont annoncé leur participation à la mobilisation comme SUD éducation (branche de Solidaires), le SNES-FSU (principal syndicat du second degré) et quelques fédérations du FSU-Snuipp (principal syndicat du premier degré). "Le 10 septembre est une mobilisation très protéiforme avec des éléments de revendications parfois très éloignés [...] mais aussi des revendications liées à la justice sociale, à la justice fiscale et au renforcement des services publiques", a expliqué Sophie Vénétitay, secrétaire générale du SNES-FSU, le jeudi 28 août. Pour cela, "il y aura des mobilisations dans un cadre intersyndicale sur la base de revendications que nous partageons, ce sont des mobilisations que nous accompagneront, que nous soutiendront", a-t-elle ajouté.

En plus des enseignants, des syndicats lycéens ont déjà annoncé se joindre au mouvement en faisant grève le 10 septembre. L'union syndicale lycéenne (USL), principal syndicat lycéen, a ainsi appelé dans un communiqué publié le 25 août "au blocage des établissements pour construire la mobilisation dans la durée, contre une politique austéritaire et destructrice pour l'éducation".

Le mouvement pourrait durer au-delà du 10 septembre à l'Education nationale. Sophie Vénétitay a affirmé que "la bataille pour un autre budget va continuer après" cette date et que "c'est pour ça qu'on s'inscrira dans les décisions de l'intersyndicale qui se réunira vendredi". La syndicaliste a notamment évoqué "une journée de grève pour la fin du mois de septembre" ainsi que d'une "journée de grève [propre à l'] éducation dans les prochaines semaines".

Vers une grève dans le secteur de la santé ?

L'appel a la grève du 10 septembre a aussi été lancé au début du mois d'août par les quatre syndicaux de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) : CGT, FO, CFTC et Unsa. Ils ont appelé à organiser des assemblées générales tous services confondus dès le 25 août pour préparer une grève commune contre le plan d'économies.

En outre, le syndicat SUD Santé AP-HP fait savoir qu'il "soutiendrait" le mouvement d'appel au blocage du pays à partir du 1er septembre. Il recommande à "tous les hospitaliers d'y participer [...] Le syndicat SUD santé AP-HP a déposé un préavis de grève couvrant la période allant du 1er septembre 2025 au 30 septembre 2025, afin de permettre aux agents de l'AP-HP de prendre part à toutes actions liées à ce mouvement", explique le syndicat.

Autre profession dans le domaine de la santé, celle des pharmaciens. L'Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officine (USPO) a appelé à une grève "illimitée" des gardes à partir de début septembre.

Pas de grève des taxis le 10 septembre

Les taxis seront à l'arrêt le 5 septembre comme annoncé par Dominique Buisson, secrétaire général de la FNDT à l'AFP, mais leur mobilisation ne joindra pas celle du 10 septembre. La Fédération nationale du taxi ne veut pas s'unir au mouvement de blocage comme l'explique Cnews, ils considèrent ne pas être "sur les mêmes revendications".