Tempête Érin : des vagues gigantesques sur la France, des départements en alerte

A cause de la tempête Erin, des vagues d'environ 5 mètres touchent le littoral atlantique et l'entrée de la Manche ce mardi 26 et mercredi 27 août. Plusieurs départements sont placés en alerte par Météo-France.

De puissantes vagues frappent les côtes françaises ce mardi 26 août. Conséquence directe de l'ouragan Erin, qui a traversé la côte est des États-Unis la semaine dernière, une houle cyclonique atteint désormais le littoral atlantique et l'entrée de la Manche ce mardi 26 août et ce mercredi 27 août, avec des vagues atteignant 5 mètres de haut. Erin est désormais rétrogradée en tempête, mais ses effets sont considérables.

Selon les prévisions de Météo France, les vagues pourraient atteindre leur intensité maximale en fin de soirée, entre 19h et 20h, correspondant au pic de la marée haute dans la région. Outre la hauteur exceptionnelle et la puissance de ces vagues "rares" en période estivale, "une élévation du niveau de la mer pouvant créer des submersions locales, notamment au moment des pleines mers, soit le matin en Bretagne, le soir en Aquitaine" est également attendue. Une alerte jaune aux vagues-submersion a ainsi été déclenchée pour la journée de mardi dans six départements : les Côtes-d'Armor, le Finistère, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Plusieurs plages fermées

Cité par 20 minutes, le site spécialisé Ocean Surf Report prévoit des vagues de 5,4 mètres sur le site de Dalbosc à Locmaria-Plouzané (Finistère), 5,3 mètres sur la plage de Gourinet (Finistère), 4,3 mètres sur la plage du Loch à Guidel (Morbihan) et à Mimizan (Landes), ou encore 4,2 mètres au Porge (Gironde). En Charente-Maritime, la hauteur des vagues devrait varier entre 2,5 mètres et 4 mètres par endroits selon la préfecture.

C'est un phénomène "assez atypique", selon le porte-parole de la préfecture maritime de l'Atlantique Guillaume Le Rasle, qui lance un "message de prudence" sur Le Monde. Selon lui, la "combinaison d'une forte houle, d'un vent modéré, avec probablement du beau temps" représente un danger particulier pour les usagers de la mer qui "sous-estiment la situation". Le drapeau rouge sera hissé dans de nombreuses plages, tandis que certaines communes – comme Biscarrosse (Landes) ou Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) – ont décidé de fermer totalement l'accès à leurs plages, y compris la promenade.

Même alerte du préfet de Charente-Maritime, Brice Blondel, qui prévient que la baignade et la navigation seront "extrêmement périlleuses" et "appelle la population à la plus grande vigilance et au respect des recommandations de sécurité". D'autant plus qu'en Nouvelle-Aquitaine, une alerte maximale concerne aussi les baïnes, ces courants marins redoutables qui piègent de nombreux baigneurs chaque été. Les autorités appellent donc à la plus grande prudence et rappellent que le numéro d'urgence en mer est le 196.

La situation devrait se prolonger "jusqu'en fin de semaine", selon la préfecture de Charente-Maritime. En effet, après une atténuation temporaire mercredi, les vagues de 4 à 5 mètres reprendront à partir de jeudi après-midi selon Météo-France, "sous l'effet combiné de la houle et des vagues liées au vent", qui se renforcera vendredi, atteignant 45 à 55km/h.