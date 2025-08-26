Vigilance orages, pluies et inondations : 9 départements en orange mercredi, voici les zones concernées

Neuf départements ont été placés en vigilance orange orages par Météo France mercredi 27 août. De nombreux départements sont en vigilance jaune pluie-inondations ou vagues-submersion.

Plusieurs départements ont été placés en vigilance orange pour orages par Météo France mercredi 27 août. Au total, neuf départements sont concernés par cette vigilance : l'Allier, la Saône-et-Loire, le Jura, l'Ain, le Rhône, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire. Pour ces départements, la vigilance orange débutera mercredi 27 août à 15 heures. Météo France a indiqué qu'un "axe pluvio-orageux s'intensifiera dans l'après-midi sur l'Auvergne et s'étendra en soirée vers le nord-est". L'agence météo prévient que le niveau de vigilance pourra être aggravé. En effet, la dégradation orageuse pourra s'étendre aux régions limitrophes du nord-est, mais aussi du sud-ouest mercredi dans la soirée. Une aggravation du niveau de vigilance vers l'orange est donc probable.

Le niveau orange de vigilance a été déclenché, car de fortes intensités pluvieuses sont attendues. Météo France anticipe "de forts cumuls de pluie en peu de temps de l'ordre de 20 à 40 mm en 1 heure", avec localement 50 à 80 mm de pluie. De la grêle moyenne est aussi attendue dans le nord-est, ainsi que des rafales de 70 à 80 km/h, voire 90 km localement.

Des vigilances pluie-inondation et vague-submersion

En plus de cette vigilance, de nombreux départements sont en vigilance jaune pour orages mercredi 27 août. Par ailleurs, 21 départements sont aussi en vigilance jaune pluie-inondation. Ces départements sont le Territoire de Belfort, la Haute-Savoie, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, l'Ain, l'Allier, le Rhône, la Loire, la Haute-Savoie, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, le Cantal, l'Ardèche, la Lozère, l'Aveyron, le Gard, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Enfin, six départements sont placés en vigilance jaune pour vague-submersion : les Côtes-d'Armor, le Finistère, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Dans son bulletin de prévision pour le mercredi 27 août, Météo France prévoit un temps perturbé, mais orageux du sud-ouest vers le nord-est. Des averses auront lieu dès mecredi matin et perdureront une bonne partie de la journée. Des orages sont attendus des Pyrénées centrales en direction de l'Auvergne, du Limousin, de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Ils seront plus virulents l'après-midi en donnant de la grêle, de fortes rafales, jusqu'à 80, 90 km/h et de bons cumuls sur le Centre-Est où le caractère fortement pluvieux de ces orages est à surveiller. Sur la façade atlantique, le ciel se voilera au fil de la journée par l'ouest, annonçant une nouvelle dégradation pluvio-orageuse par la pointe de Bretagne l'après-midi. Le vent de sud, de 40 à 60 km/h, sur la Bretagne se renforce à 70 km/h à l'approche de la dégradation. Le vent de sud-est atteint 50 km/h sur les régions méditerranéennes, un peu plus l'après-midi.