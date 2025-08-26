Lycées bloqués le 10 septembre : quels sont les établissements concernés ?

Le principal syndicat lycéen de France a appelé, lundi 25 août, au blocus des lycées le 10 septembre, dans le cadre du mouvement "tout bloquer" qui est né à la suite des annonces budgétaires du gouvernement.

"Le 10 septembre, dans tout le pays, on se donne rendez-vous dans la rue et devant nos lycées !", a écrit l'USL, union syndicale lycéenne, lundi 25 août. Dans un communiqué publié lundi, le premier syndicat lycéen de France a appelé au blocus. Il appelle "au blocage des établissements pour construire la mobilisation dans la durée, contre une politique austéritaire et destructrice pour l'éducation". Le syndicat argumente que "les lycéens ont toute la légitimité à se mobiliser contre une politique qui détruit leur quotidien, leurs conditions d'études et leur avenir". "Parcoursup, nos lycées, nos salaires, l'écologie. Tout est lié au budget, c'est le moment d'en finir", a conclu l'USL. Pour l'instant, aucune liste précise des établissements concernés n'a été publiée, puisque la rentrée des lycées n'a pas encore eu lieu.

Les appels à "tout bloquer" le 10 septembre sont nés sur les réseaux sociaux et sont soutenus par la gauche, notamment par La France insoumise, mais aussi par les Écologistes, les communistes et les socialistes. De leur côté, les organisations syndicales ne sont pas unanimes sur la stratégie à adopter. Sophie Binet, leader de la CGT, reste prudente sur le mouvement du 10 septembre. "Les choses sont très nébuleuses", a-t-elle jugé. Elle a dit être "très vigilante sur les tentatives de noyautage et d'instrumentalisation de l'extrême droite, qui, à certains endroits, essaye de développer des discours anti syndicaux " ou de la diriger contre "les immigrés", a indiqué Le Parisien. L'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa et Solidaires) se réunira vendredi 29 août pour définir les modalités d'actions.