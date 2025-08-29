Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 29 août 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le jackpot de 40 millions d'euros mis en jeu par la FDJ pour le tirage de l'Euromillions du vendredi 29 août n'a pas été remporté. Découvrez les résultats de l'Euromillions.

Le tirage de l'Euromillions du vendredi 29 août 2025 n'a pas fait de grand gagnant. Les 40 millions d'euros mis en jeu par la FDJ n'ont pas été remportés. La cagnotte du prochain tirage de l'Euromillions, qui aura lieu mardi 2 septembre, s'élève donc à 50 millions d'euros. Si personne n'a gagné le gros lot, des gagnants de rang 2, qui ont trouvé cinq bons numéros et une étoile, remporte 138 979 euros. Ils sont cinq gagnants en Europe et un en France. Un joueur remporte également un million d'euros avec le code My Million. Découvrez les résultats de l'Euromillions pour savoir si vous avez trouvé un bon numéro !

Tirage du 29/08/2025 6 - 9 - 10 - 13 - 37 / 1 - 7

MyMillion :IA 474 1654

Pour participer au tirage de l'Euromillions : choisissez 5 numéros entre 1 et 50, puis 2 étoiles entre 1 et 12. Une grille coûte 2,50 euros, et vous pouvez également opter pour l'option My Million (incluse en France), qui garantit un gagnant à un million d'euros à chaque tirage. Attention : il faut avoir 18 ans révolus pour jouer. Les chances de décrocher le jackpot à l'EuroMillions sont d'environ 1 sur 139 millions. Pour gagner, il faut trouver les 5 bons numéros et les 2 étoiles. Si la probabilité est faible, d'autres rangs de gains existent : par exemple, avec 5 numéros sans les étoiles, vous avez une chance sur 3 millions. Jouer reste un jeu de hasard : il n'existe aucune méthode pour garantir une victoire.

Le plus gros gain mis en jeu à l'Euromillions, de 250 millions d'euros, a été remporté par un Français le 18 août 2025. Auparavant, ce jackpot avait été remporté le 28 mars 2025. La deuxième cagnotte la plus importante s'élevait à 240 millions d'euros et a été remportée le 8 décembre 2023. Ferez-vous partie des chanceux ? Suivez les résultats de l'Euromillions en direct sur notre page. Le jackpot minimum de l'Euromillions est de 17 millions d'euros et il augmente d'un montant variable, selon le nombre de grilles jouées, à chaque tirage.