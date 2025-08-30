Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 30 août 2025, 4 millions d'euros en jeu [EN DIRECT]

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du Loto de ce samedi 30 août. La FDJ offre la possibilité de remporter la somme de 4 millions d'euros.

Est-ce qu'il y aura un vainqueur ce samedi 30 août au tirage du Loto proposé par la FDJ ? 4 millions d'euros sont à remporter. Une somme qui permettra peut-être à celui qui la remportera de réaliser quelques souhaits. Une belle maison, ou de gros travaux de rénovation, une belle voiture, un voyage sur une île paradisiaque au bout du monde… une vie de rêve, quoi ! Mais pour réaliser ses rêves, il faut jouer. Pour cela, rendez-vous sur le site ou l'application de la Française des Jeux, ou en point de vente FDJ. Il est possible de jouer jusqu'à 20 h 15. Une fois les résultats connus, ils sont affichés ci-dessous :

Pour jouer, il faut aussi remplir au moins une grille à 2,20 euros avec cinq numéros sur 49 et un numéro chance sur 10. Si tous les numéros sont bons, c'est le jackpot ! Et pour ceux qui n'ont pas eu la main chanceuse, il reste tout de même la chance pour dix joueurs de remporter 20 000 euros grâce à un tirage au sort fait avec le code de votre grille. Alors, si vous jouez, bonne chance à tous !