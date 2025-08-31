Joëlle Graven : la mère de Jean Pormanove sort du silence

La mère de Jean Pormanove va-t-elle sortir du silence après la mort de son fils en direct sur la plateforme Kick le 18 août dernier ? Il semblerait que la journaliste Audrey Crespo-Mara soit sur le point de décrocher un entretien avec elle pour un numéro de "Sept à huit".

La mère de Jean Pormanove, le streamer décédé en direct sur la plateforme Kick, pourrait livrer son témoignage dans une prochaine édition de l'émission "Sept à huit", présentée notamment par Audrey Crespo-Mara. Un témoignage qui interviendrait après que l'autopsie du streamer a écarté toute cause criminelle, comme le rapporte le média en ligne Public.

Après les prises de parole publiques de Naruto et Safine sur les réseaux sociaux, il se pourrait que la mère de Raphaël Graven, alias Jean Pormanove, ait accepté de livrer sa version et son témoignage. Il pourrait être diffusé ce dimanche 31 août lors d'une édition de Sept à huit présentée par Audrey Crespo-Mara, nous apprend le journaliste et enquêteur média Clément Garin. Toutefois, pour le moment, ni TF1, ni la journaliste, n'ont confirmé l'information.

La piste criminelle écartée

Jean Pormanove, un streamer connu sur la plateforme Kick pour ses apparitions dans "Le Local" de Naruto, est décédé le 18 août dernier. Durant plusieurs jours, l'homme de 46 ans a subi des actes violents et des humiliations de la part de ses co-streamers en plein direct. Pendant plusieurs jours, les internautes et les médias se sont interrogés sur l'origine de la mort de Jean Pormanove, faisant une connexion directe entre son décès et les humiliations subies par le streamer. Des soupçons ont été contredits après qu'une autopsie a été effectuée. C'est le parquet de Nice qui a indiqué que l'autopsie privilégiait une cause "d'origine médicale ou toxicologique" et cela éloigne clairement l'hypothèse de "l'intervention d'un tiers", comme l'avait rapporté Nice-Matin.

Toutefois, des analyses complémentaires doivent être encore réalisées au cours des prochaines semaines. Un temps de suspension de l'affaire, qui a permis aux avocats de Naruto et de Safine de défendre leurs clients qui n'ont, selon eux, aucune responsabilité dans le déroulement du drame. "Mon client et les autres participants à ces directs ne sont pas la cause du décès. L'expertise le dit, c'est une mort dite naturelle", a par exemple expliqué Me Philippe-Henry Honegger auprès du journal Le Parisien. Son client, Naruto, a été violemment critiqué et même insulté depuis la disparition de Raphaël Graven. L'avocat du co-streamer de Jean Pormanove a aussi fait observer que son client a été soulagé par les conclusions de cette première autopsie. "Tout cela n'était que fiction, c'étaient des rôles et c'était faux", plaide-t-il.

Il semblerait également que la mère de Raphaël Graven ne considère pas non plus Naruto et Safine comme responsables de la mort de son fils, en témoigne peut-être une photo d'elle avec les deux streamers lors des obsèques de son fils ce mercredi 27 août 2025.

Elle pourrait donc donner sa version ce dimanche 31 août 2025 face à Audrey Crespo-Mara dans le nouveau numéro de son émission sur TF1.