Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 1er septembre 2025, 5 millions d'euros en jeu

Loto. Il reste quelques heures pour jouer au tirage du Loto du lundi 1er septembre 2025. La FDJ a mis en jeu 5 millions d'euros. Les résultats seront connus dans la soirée.

En ce jour de rentrée scolaire, la Française des Jeux propose une cagnotte de 5 millions d'euros à remporter en jouant au Loto ce lundi 1er septembre. Le hasard sera-t-il clément et fera-t-il un millionnaire ? Il vous reste quelques heures pour jouer - les jeux seront faits à 20 h 15 tapantes. Pour décrocher le jackpot, il faut trouver les cinq numéros gagnants parmi les 49 possibles, ainsi que le numéro chance, parmi les dix possibles. Ce qui n'est pas une mince affaire : pour tomber sur la combinaison gagnante, vous n'avez qu'une chance sur plus de 19 millions ! Mais pas de panique, d'autres gains sont possibles. Samedi, quatre personnes ont remporté 62 560,90 euros, et 36 autres sont repartis avec 1 696,60 euros.

D'autres manières de gagner de l'argent grâce à la FDJ existent. Avec le Loto, dix numéros de grilles sont tirés au sort, faisant gagner à leur propriétaire 20 000 euros chacun. La liste des gagnants s'affichera juste au-dessus de ce paragraphe, il ne vous restera qu'à vérifier une fois le tirage effectué. Et durant la semaine, la FDJ vous réserve une très jolie cagnotte : 50 millions d'euros à gagner pour le prochain tirage de l'Euromillions, mardi 2 septembre. Ce tirage est commun à plusieurs pays de l'Union européenne, mais là encore, il y a un petit twist : une personne est assurée en France de gagner un million d'euros grâce au code My Million.