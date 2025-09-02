Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 2 septembre 2025 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. La FDJ a mis 50 millions d'euros en jeu pour son nouveau tirage de l'Euromillions. Quels sont les résultats ? Découvrez la combinaison gagnante ci-dessous dès qu'elle sera connue.

Les jeux sont faits, il n'est plus possible de jouer pour tenter de remporter le jackpot de l'Euromillions. La Française des Jeux a mis en jeu une cagnotte de 50 millions d'euros ce mardi 2 septembre. Le hasard sera-t-il en faveur d'un parieur ? Remporter la mise est à la fois simple - il suffit de sélectionner cinq nombres ainsi que deux étoiles - et incroyablement difficile : vous n'avez qu'une chance sur plus de 139 millions de toucher le gros lot. A noter : un code MyMillion est donné dès que vous jouez une grille, garantissant qu'au moins un joueur en France devienne millionnaire. Est-ce que ce sera votre cas ? Retrouvez la combinaison gagnante ci-dessous dès qu'ils seront mis en ligne.

​​​​​​​

Vous en avez assez du hasard complet, ou vous ne savez tout simplement pas quels numéros choisir ? Vous pouvez également mettre votre espoir dans les mathématiques. Sur son site, la FDJ met à disposition les statistiques du tirage de l'EuroMillions, dont les dernières combinaisons gagnantes et les numéros qui sortent le plus souvent. Mais là encore, attention : ce n'est pas une recette miracle. Les tirages restent le royaume de la chance.

Que se passe-t-il si le gagnant My Million ne réclame pas son gain ? C'est ce qu'il s'est passé il y a quelques semaines : la personne tirée au sort lors du tirage du 20 mai dernier n'a jamais réclamé son dû, et l'a donc définitivement perdu vendredi 18 juillet à 23h59, puisqu'elle avait soixante jours pour le faire. Il s'agit d'un gain dit de rang 1, l'argent a donc été reversé dans le Fonds cagnotte de la FDJ. Pour les autres gains, par exemple les milliers d'euros touchés par ceux ayant trouvé cinq bons numéros mais aucun numéro chance, les montants sont reversés à l'État.

