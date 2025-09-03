Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 3 septembre 2025 [EN DIRECT]

LOTO. Quels sont les résultats du nouveau tirage du Loto, pour lequel la FDJ a mis 6 millions d'euros en jeu ? Découvrez la combinaison gagnante en direct dans cet article.

Les jeux sont faits : il n'est plus possible de jouer pour tenter de remporter le jackpot du Loto. Pour son nouveau tirage du Loto, la Française des Jeux (FDJ) a mis en jeu un jackpot de 6 millions d'euros ce mercredi 3 septembre 2025. Une jolie cagnotte qui a continué de grandir ces dernières semaines, faute de vainqueur aux précédents tirages. Et pour cause, ce n'est pas une mince affaire : vous avez une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Le hasard sera-t-il plus clément ce soir ? Pour décrocher le gros lot, il fallait trouver les cinq nombres tirés au sort ainsi que le chiffre chance. Il faudra attendre encore quelque minutes pour le savoir. Le tirage est effectué à 20h20, et devrait être connu aux alentours de 21 heures. Retrouvez la combinaison gagnante en direct en dessous de ce paragraphe :

​​​​​​​

À chaque tirage, il n'y a pas que la cagnotte à gagner. Si vous parvenez à trouver au moins le numéro chance, voire un bon numéro et le numéro chance, vous êtes assuré de repartir avec 2,20 euros, soit le prix initial d'une grille. Si la chance vous sourit, les gains se font plus élevés. Par exemple, lundi 1er septembre, trois personnes ayant trouvé les cinq bons numéros ont remporté 49 558 euros. Et trente autres ont décroché 1 209,50 euros en tombant sur quatre bons numéros et le numéro chance.

Férus de paris, vous ne serez pas en reste dans les prochains jours. Jeudi, la FDJ met en jeu 20 000 euros par mois pendant trente ans, avec l'eurodreams. Au total, cela équivaut à 7,2 millions d'euros. Vendredi, l'euromillions affiche une très belle cagnotte de 64 millions d'euros ! Un gros lot mis en jeu dans douze pays européens. Le code MyMillion garantit tout de même 1 million d'euros à un jour de France.