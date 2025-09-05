Grève du 18 septembre : écoles, SNCF... À quelles perturbations s'attendre ?

Plusieurs organisations syndicales ont appelé à la grève le 18 septembre. Elles réclament des salaires à la hauteur de l'inflation et une différente répartition des efforts pour le budget à venir. L'éducation, les transports et la santé devraient être perturbés.

Après la journée de "blocage" du 10 septembre, plusieurs organisations syndicales ont appelé à la grève la semaine suivante, le 18 septembre. Celle-ci a pour but de protester contre le projet de budget du gouvernement, dont les grandes lignes ont été révélées par François Bayrou le 15 juillet. Ces annonces avaient provoqué un tollé en France, notamment concernant l'éventuelle suppression de deux jours fériés. Mais alors que le Premier ministre risque d'être renversé du fait de son budget, les syndicats assurent que la mobilisation sera maintenue quel que soit le résultat du vote de confiance à l'Assemblée, le 8 septembre. Ils estiment que les efforts pour réduire la dette ne doivent pas peser uniquement sur les travailleurs dans le budget 2026 et ce, peu importe qui sera à la tête du gouvernement.

Si l'attention se porte pour l'heure sur la mobilisation du 10 septembre, plusieurs secteurs ont déjà annoncé qu'ils prendront part à la grève le 18 septembre aussi. Tour d'horizon des perturbations annoncées

► La SNCF

Dans un communiqué commun, la CGT-Cheminots, Unsa Ferroviaire et CFDT Cheminots, qui représentent 70 % des voix aux dernières élections professionnelles, appellent "toutes les cheminotes et tous les cheminots à se mobiliser massivement le 18 septembre par la grève et à participer aux manifestations". Sud-Rail ne s'est pas jointe à ce communiqué commun et appelle pour le moment uniquement à la grève le 10 septembre.

L'intersyndicale assure que "d'autres choix sont possibles" pour le budget, "notamment en augmentant les recettes ou en arrêtant de les diminuer par des cadeaux fiscaux aux plus riches". Elle dénonce un budget "très violent" qui "touche évidemment l'ensemble des salariés du pays", comme l'a confié Thierry Nier, secrétaire général de la CGT-Cheminots à l'AFP. "Deux jours à travailler gratuitement, je ne sais pas qui est aujourd'hui d'accord pour ça", estime de son côté Fabrice Charrière, secrétaire général de l'Unsa-Ferroviaire, au sujet de la suppression de deux jours fériés.

► L'école

La mobilisation du 18 septembre devrait également toucher le secteur de l'éducation. Les préavis de grève devraient être déposés 48 h à l'avance dans le primaire. Concernant les collèges et les lycées, aucune annonce officielle n'a été faite après la décision de l'intersyndicale, mais la secrétaire générale de SNES-FSU, principal syndicat du secondaire, déclarait dès le 28 août s'inscrire "dans les décisions de l'intersyndicale". Une participation à la grève du 18 septembre parait donc très probable. Le syndicat a d'ailleurs déposé un préavis de grève chaque semaine pour tout le mois de septembre.

► L'aviation

Le domaine de l'aviation sera également touché par des grèves le 18 septembre. Le SNCTA (Syndicat National des Contrôleurs du Trafic Aérien), principal syndicat chez les contrôleurs aériens, appelle à la mobilisation pour "un rattrapage intégral de l'inflation" pour les salaires ainsi que l'évolution de la gouvernance de la profession. Une annonce suivie par une déclaration du ministre des Transports Philippe Tabarot qui assure qu'il ne cédera pas. Aucune réunion de conciliation, prévue dans la loi, ne serait prévue pour le moment selon la SNCTA.

Du côté des compagnies, FO, la CFDT et la CGT appellent leurs adhérents chez Air France à se joindre au mouvement pour "combattre l'austérité" et déposent un "préavis de grève de 1 à 24 heures".

► Les transports en commun

La mobilisation du 18 septembre touchera aussi les transports en commun. À Paris, les principaux syndicats de la RATP (CGT, FO, Unsa Mobilités et CFE-CGC) appellent à "une journée de grève et de manifestation massive". On ne sait pas, pour le moment, quelles lignes de métro et de bus devraient être affectées. Concernant les RER, les conducteurs sont appelés à faire la grève le 10 septembre, mais rien n'est spécifié encore pour le 18.

► La santé

La fonction publique hospitalière est appelée à la grève le 18 septembre, comme tous les fonctionnaires. C'est aussi le cas des kinés libéraux qui sont appelés à fermer leurs cabinets par la FFMKR, principal syndicat de la profession, pour dénoncer le report de la hausse de leurs tarifs. Enfin, l'intersyndicale (Uspo, FSPF, UNPF, Federgy et UDGPO) appelle les pharmaciens à fermer leurs officines le 18 septembre ainsi que tous les samedis à partir du 27 septembre.

► Le service public

La fonction publique est aussi appelée à la grève. La CGT, principal syndicat du secteur, appelle les fonctionnaires à "tout bloquer". FO et la CFDT soutiennent ce mouvement qui concernera donc tous les fonctionnaires comme les hospitaliers, les agents territoriaux ou encore la police municipale.