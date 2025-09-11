Grève du 18 septembre : écoles, SNCF... Pourquoi les syndicats se mobilisent ? Quelles seront les perturbations ?

Le jeudi 18 septembre 2025, la France sera touchée par un grand mouvement de grève. Quels sont les secteurs impactés par les décrochages ?

Après la journée de "blocage" du 10 septembre, plusieurs organisations syndicales ont appelé à la grève dans quelques jours, le 18 septembre 2025. Celle-ci a pour but de protester contre les orientations du budget 2026, préparé par le gouvernement de François Bayrou et sur lequel va désormais travailler le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu. S'il pourrait revenir sur des mesures qui ont généré un rejet puissant dans l'opinion publique, comme la suppression de deux jours fériés, il est probable que Matignon conserve un positionnement politique faisant de la réduction drastique de la dette publique un impératif.

Les syndicats estiment que les efforts pour réduire la dette ne doivent pas peser uniquement sur les travailleurs dans le budget 2026 et refusent toutes logiques d'austérité. Le Premier ministre n'a pas donné de feuille de route, n'a pas donné d'orientations, mais les appels à la grève ont été maintenu, comme pour mettre la pression sur la prochaine équipe ministérielle, avec la date du 18 septembre comme grand rendez-vous.

La CGT est même très claire sur ce point : "le choix du Président de la République de nommer un proche à Matignon le confirme : encore une fois, son objectif est de changer le visage pour mieux maintenir sa politique économique au service des plus riches et du grand patronat". Et d'ajouter, dans un communiqué transmis à la presse : "Plus que jamais, les travailleuses et les travailleurs sont en position de force pour faire reculer le pouvoir et imposer un autre budget, la justice fiscale, l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation des salaires et des pensions, et une sécurité sociale de haut niveau".

Quel mouvement de grève à la SNCF ?

Dans un communiqué commun, la CGT-Cheminots, Unsa Ferroviaire et CFDT Cheminots, qui représentent 70 % des voix aux dernières élections professionnelles, appellent "toutes les cheminotes et tous les cheminots à se mobiliser massivement le 18 septembre par la grève et à participer aux manifestations". Sud-Rail ne s'est pas jointe à ce communiqué commun.

L'intersyndicale assure que "d'autres choix sont possibles" pour le budget, "notamment en augmentant les recettes ou en arrêtant de les diminuer par des cadeaux fiscaux aux plus riches". Elle dénonce un budget "très violent" qui "touche évidemment l'ensemble des salariés du pays", comme l'a confié Thierry Nier, secrétaire général de la CGT-Cheminots à l'AFP. "Deux jours à travailler gratuitement, je ne sais pas qui est aujourd'hui d'accord pour ça", estime de son côté Fabrice Charrière, secrétaire général de l'Unsa-Ferroviaire, au sujet de la suppression de deux jours fériés.

Quelle grève à l'école ?

La mobilisation du 18 septembre devrait également toucher le secteur de l'éducation. Les préavis de grève devraient être déposés 48 h à l'avance dans le primaire. Concernant les collèges et les lycées, aucune annonce officielle n'a été faite après la décision de l'intersyndicale, mais la secrétaire générale de SNES-FSU, principal syndicat du secondaire, déclarait dès le 28 août s'inscrire "dans les décisions de l'intersyndicale". Une participation à la grève du 18 septembre parait donc très probable. Le syndicat a d'ailleurs déposé un préavis de grève chaque semaine pour tout le mois de septembre.

Quelle grève dans l'aviation ?

Le domaine de l'aviation sera également touché par des grèves le 18 septembre. Le SNCTA (Syndicat National des Contrôleurs du Trafic Aérien), principal syndicat chez les contrôleurs aériens, appelle à la mobilisation pour "un rattrapage intégral de l'inflation" pour les salaires ainsi que l'évolution de la gouvernance de la profession. Une annonce suivie par une déclaration du ministre des Transports Philippe Tabarot qui assure qu'il ne cédera pas. Aucune réunion de conciliation, prévue dans la loi, ne serait prévue pour le moment selon la SNCTA.

Du côté des compagnies, FO, la CFDT et la CGT appellent leurs adhérents chez Air France à se joindre au mouvement pour "combattre l'austérité" et déposent un "préavis de grève de 1 à 24 heures".

Quelle grève dans les transports en commun ?

La mobilisation du 18 septembre touchera aussi les transports en commun. À Paris, les principaux syndicats de la RATP (CGT, FO, Unsa Mobilités et CFE-CGC) appellent à "une journée de grève et de manifestation massive". On ne sait pas, pour le moment, quelles lignes de métro et de bus devraient être affectées.

Quelle grève à l'hôpital ?

La fonction publique hospitalière est appelée à la grève le 18 septembre, comme tous les fonctionnaires. C'est aussi le cas des kinés libéraux qui sont appelés à fermer leurs cabinets par la FFMKR, principal syndicat de la profession, pour dénoncer le report de la hausse de leurs tarifs. Enfin, l'intersyndicale (Uspo, FSPF, UNPF, Federgy et UDGPO) appelle les pharmaciens à fermer leurs officines le 18 septembre ainsi que tous les samedis à partir du 27 septembre.

Quelle grève dans la fonction publique ?

La fonction publique est aussi appelée à la grève. La CGT, principal syndicat du secteur, appelle les fonctionnaires à "tout bloquer". FO et la CFDT soutiennent ce mouvement qui concernera donc tous les fonctionnaires comme les hospitaliers, les agents territoriaux ou encore la police municipale.