Résultat de l'EuroMillions (FDJ) : le tirage du vendredi 5 septembre 2025 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Retrouvez les résultats du tirage de l'EuroMillions de ce vendredi 5 septembre. La Française des jeux vous offre la chance de remporter la somme de 64 millions d'euros.

Pour ce deuxième tirage de l'EuroMillions depuis la fin des vacances, 64 millions d'euros sont à remporter. Le jackpot se rapproche petit à petit du maximum et remporter cette somme pourrait vous changer la vie ! Avez-vous déjà pensé à ce que vous pourriez faire avec 64 millions d'Euros ? Acheter une maison, partir en voyage, aider les causes qui vous tiennent à cœur… tout cela devient possible avec une telle somme ! Suivez en direct les résultats de l'Euromillions.

Le saviez-vous ? Les gains remportés à l'EuroMillions sont nets d'impôt ! Si vous remportez les 64 millions d'euros mis en jeu, vous aurez 64 millions sur votre compte en banque et pas un euro de moins ! En revanche, si vous investissez votre argent, les revenus que vous tirerez de ces placements seront imposables. Mais pas de panique, une aide comptable est proposée aux grands gagnants. La situation en France est particulièrement avantageuse, contrairement aux États-Unis. Le jackpot peut être beaucoup plus important, mais il y a des taxes dessus. 1,3 milliard de dollars ont été mis en jeu au loto américain, ce qui est une somme exceptionnelle jamais vue en France, et ce n'est d'ailleurs pas près d'arriver puisqu'il y a des plafonds. De plus, les vainqueurs américains sont taxés jusqu'à 24% à la source et certains États appliquent des taxes supplémentaires, comme à New York où elles sont de 10%.

Le plus gros gain mis en jeu à l'Euromillions, de 250 millions d'euros, a été remporté par un Français le 18 août 2025. Auparavant, ce jackpot avait été remporté le 28 mars 2025. La deuxième cagnotte la plus importante s'élevait à 240 millions d'euros et a été remportée le 8 décembre 2023. Ferez-vous partie des chanceux ? Suivez les résultats de l'Euromillions en direct sur notre page. Le jackpot minimum de l'Euromillions est de 17 millions d'euros et il augmente d'un montant variable, selon le nombre de grilles jouées, à chaque tirage.