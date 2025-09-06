Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 6 septembre 2025 [EN DIRECT]

LOTO. Le Loto a-t-il été remporté ce samedi 6 septembre 2025 ? La FDJ a mis en jeu 7 millions d'euros. Découvrez les résultats du tirage sans plus attendre.

Est-ce qu'il y a un gagnant pour ce tirage du Loto ? La Française des Jeux a mis en jeu un jackpot de 7 millions d'euros ce samedi 6 septembre. Qui réussira à décrocher le pactole ? La réponse est attendue dans la soirée. Si des gagnants il y a, alors ils ou elles pourront espérer se payer une vie de rêve pendant quelques années.

Acheter une belle et grande maison, une voiture de luxe, un voyage à l'autre bout du monde ? Tout ceci pourrait devenir réalité pour les gagnants. Curieux de savoir quelle combinaison il fallait choisir ? Ci-dessous, toutes les informations sur le tirage du jour.

Chaque semaine, la FDJ vous propose à trois reprises, le lundi, le mercredi et le samedi, de gagner le jackpot grâce au tirage du Loto. Les autres jours de la semaine, la FDJ vous réserve d'autres jeux et cagnottes. Le jeudi, pour l'Eurodreams, vous pourrez tenter de remporter 20 000 euros par mois pendant 30 ans ! Soit un total de 7,2 millions d'euros.

Pour jouer, rien de plus simple, rendez-vous dans un point de vente FDJ ou sur le site internet ou l'application de la Française des Jeux. Vous avez jusqu'à 10h15 le soir du tirage pour participer et tenter votre chance. D'ailleurs, bonne chance à vous !