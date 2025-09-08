Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 8 septembre 2025, 8 millions d'euros en jeu [EN DIRECT]

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du Loto du lundi 8 septembre. La FDJ met en jeu 8 millions d'euros ce soir.

Est-ce qu'il y aura un gagnant ce soir au tirage du Loto ce lundi 8 septembre ? La Française des Jeux a mis en jeu 8 millions d'euros ce lundi 8 septembre. Un participant réussira-t-il à décrocher le pactole ? La réponse sera connue au cours de la soirée aujourd'hui. Qui remportera le jackpot ? Avec 8 millions d'euros, il y a de quoi vivre une belle existence pendant quelques années.

Mais, pour espérer se payer une vie de rêve, il faudra jouer au tirage du Loto de ce soir.

Acheter une belle maison, une voiture de sport, un voyage à l'autre bout du monde ? Tout ceci pourrait donc devenir réalité pour les prochains éventuels gagnants. Curieux de connaître la combinaison qu'il fallait trouver ? Une fois les résultats connus, ils seront affichés ici-même.

Pour jouer, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site ou l'application de la FDJ, ou en point de vente physique de la Française des Jeux, pour remplir votre grille ou demander votre flash. Vous devrez cocher cinq numéros sur 49 et un numéro chance sur dix. Si tous les numéros sont bons, c'est le jackpot, et à vous la belle vie !