Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 10 septembre 2025, 9 millions d'euros en jeu [EN DIRECT]

LOTO. La FDJ vous proposait de tenter de remporter 9 millions d'euros ce mercredi 10 septembre en jouant au Loto ! Allez-vous remporter le jackpot ? Y a-t-il eu un gagnant ? Retrouvez les résultats sans plus attendre !

Ce mercredi 10 septembre, la Française des Jeux vous proposait de tenter de remporter 9 millions d'euros ! Est-ce que quelqu'un remportera le jackpot ? Le résultat du tirage du Loto organisé par la FDJ sera connu dans la soirée ! Pour espérer remporter une somme conséquente, il faut d'abord jouer. Les règles du Loto sont simples : il suffit de cocher 6 numéros : 5 numéros sur une grille de 49 numéros et 1 numéro chance sur une grille de 10 numéros. Pour remporter le jackpot, il faut avoir trouvé les 5 numéros gagnants et le numéro complémentaire. Le prix d'une grille est de 2,20 euros.

Chaque semaine, la FDJ propose à trois reprises, le lundi, le mercredi et le samedi, de gagner le jackpot grâce au tirage du Loto. Toutefois, il faut garder à l'esprit que si remporter le jackpot du Loto était aussi facile, les millionnaires seraient nombreux dans notre entourage. En effet, découvrir les cinq chiffres et le numéro Chance de la combinaison du jour demande d'avoir un karma au beau fixe et des étoiles bien alignées.