Résultat de l'EuroMillions (FDJ) : le tirage du jeudi 11 septembre 2025 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Retrouvez les résultats du tirage de l'EuroMillions de ce jeudi 11 septembre. La FDJ vous offre la chance de remporter près de 30 millions d'Euros.

On se demande souvent ce qu'on ferait si on gagnait à la loterie. Un voyage, des achats extravagants… Mais ce sont des questions qu'on se pose en osant à peine rêver à 5 millions d'Euros. À quoi rêveriez-vous avec 30 millions d'Euros ? Cette somme exceptionnelle est à gagner au tirage de l'EuroMillions de ce jeudi 11 septembre.

Pour remporter la mise, il faut évidemment jouer. Pour cela, rendez-vous sur le site ou l'application de la Française des Jeux, ou en point de vente physique. Vous devrez remplir une grille en cochant cinq numéros sur 50 et deux étoiles sur 12. Si tous les numéros sont bons, c'est le jackpot ! En plus, il y a un millionnaire garanti grâce à My Million.

Saviez-vous qu'il existait 139 millions de combinaisons possibles pour l'EuroMillions ? Pourtant, certains chiffres ont tendance à tomber plus souvent que les autres. C'est le cas du 1, du 20, du 23, du 27 et du 42. Pour autant, ce n'est pas une raison pour jouer ces chiffres systématiquement. Le but, c'est d'avoir de la chance à un tirage aléatoire, donc ne vous prenez pas trop la tête avec les statistiques.

Retrouvez les résultats en direct. Ils seront publiés autour de 20h20 pour My Million et de 21h05 pour le tirage de l'EuroMillions.