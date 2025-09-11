Grève SNCF et RATP du 18 septembre : à quelles perturbations s'attendre ?

L'intersyndicale appelle à la grève le jeudi 18 septembre. Plusieurs secteurs vont être impactés, dont les transports avec un appel à la grève de la SNCF et de la RATP.

L'intersyndicale appelle à la mobilisation pour le jeudi 18 septembre. Ce mouvement de grève arrive une semaine après la journée "bloquons tout" du 10 septembre, mais il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de la même chose. Le mouvement "bloquons tout" est une initiative citoyenne. Bien que certains syndicats aient soutenu cette mobilisation, elle n'était pas de leur initiative. L'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, FSU et Solidaires) appelle donc à la grève le 18 septembre, mais aussi à manifester, contre le projet de budget de François Bayrou. Son gouvernement étant tombé depuis, ce mouvement doit servir à mettre la pression à Sébastien Lecornu, qui est en train de former son gouvernement.

Des blocages dans les transports

La CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire et la CFDT-Cheminots, appellent à la grève les salariés de la SNCF. Ils appellent "toutes les cheminotes et tous les cheminots à se mobiliser massivement le 18 septembre par la grève et à participer aux manifestations".

Les salariés de la RATP sont également appelés à la grève par la CGT, FO, Unsa Mobilités et la CFE-CGC, principaux syndicats de l'entreprise ferroviaire. Des perturbations sont à prévoir.

On ne connaît pas encore exactement quelles lignes seront impactées, qu'il s'agisse de la SNCF ou de la RATP. En effet, les grévistes doivent se signaler 48 heures à l'avance dans le secteur des transports. Des informations plus précises devraient donc être communiquées le mardi 16 septembre en fin de journée.

Vous aurez également du mal à trouver des VTC. En effet, FO-IN appelle à la mobilisation pour obtenir "une justice sociale et fiscale", ainsi que la revalorisation du travail des chauffeurs et "l'application des règles de travail pour tous". Ils sont appelés à se déconnecter des plateformes le 18 septembre et à un rassemblement devant le ministère du Travail, selon des informations du Figaro.

Des blocages dans d'autres secteurs

Les contrôleurs aériens sont aussi appelés à la grève par le SNCTA. Leurs revendications sont le "rattrapage intégral de l'inflation" pour les salaires et une évolution de la gouvernance de la profession. Des perturbations sont également attendues du côté des compagnies aériennes. FO appelle les salariés d'Air France à se joindre au mouvement et a déposé un préavis de grève pour le 18 septembre, ainsi que la CGT Air France et la CFDT Air France.

Les agents de la fonction publique sont appelés à la grève, ce qui implique donc les personnes travaillant dans les hôpitaux publics.

Les pharmaciens sont appelés à une "mobilisation historique". Les syndicats (Federgy, FSPF, UDGPO, UNPF et USPO) sont contre la mesure proposée cet été par François Bayrou visant à réduire leur rémunération sur les médicaments génériques. Des réquisitions pourront être faites par les préfets pour assurer les gardes. Du côté des kinés, la FFMKR appelle les libéraux à fermer leur cabinet pour dénoncer le report de la hausse de leurs tarifs.

Enfin Les syndicats enseignants, tels que le SNES-FSU, appellent à la grève générale alors qu'il manque dans les collèges "au moins un enseignant dans 55 % des établissements, un PsyEN (psychologue de l'Éducation nationale) dans 13,2 % des établissements et une AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap) dans 12,2 % des établissements", selon le syndicat. Ils revendiquent notamment "des moyens budgétaires à la hauteur des missions des services et politiques publiques" et "une protection sociale de haut niveau et l'abandon de la retraite à 64 ans".



