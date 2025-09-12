Grève dans les aéroports le 18 septembre 2025 : à quoi s'attendre exactement ?

Le principal syndicat des contrôleurs du trafic aérien a annulé sa participation à la journée de mobilisation sociale en France du 18 septembre 2025 en raison de l'absence d'interlocuteur au gouvernement leur permettant de porter des revendications.

La SNCTA, principal syndicat des contrôleurs aériens français, a reporté sa grève prévue le 18 septembre 2025, journée de mobilisation nationale des organisations syndicales. En cause : l'absence d'interlocuteur au gouvernement pour entendre et répondre à ses revendications. Mais le syndicat entend poursuivre le mouvement du 7 au 9 octobre prochain, explique le journal Ouest-France, selon des informations de l'AFP. Guillaume Sintes, du Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA), a ainsi confié : "Compte tenu du fait qu'un nouveau Premier ministre a été nommé et qu'un certain temps va être laissé pour composer le gouvernement, on n'a pas d'interlocuteur pour réussir à aboutir sur les revendications du niveau ministériel d'ici le 18 septembre", a-t-il déclaré.

Le SNCTA représente 60 % des voix dans la profession et "n'a pas pour politique de faire grève pour faire grève. Donc, dans ces conditions, on lève le préavis du 18 septembre et on continue le mouvement tel qu'on l'envisageait si on n'avait pas eu gain de cause sur le 18 septembre", a ajouté Guillaume Sintes. Toutefois, un préavis de grève du 7 au 9 octobre a été déposé parallèlement au moment où la levée du préavis du 18 septembre a été faite.

Des risques de retards le 18 septembre

Des aéroports français comme celui de Montpellier ou Perpignan avaient déjà subi des ralentissements dans leurs activités quand la SNCTA avait fait un appel à la grève en décembre dernier. Cependant, en juillet dernier, le syndicat majoritaire n'avait pas appelé à la grève annoncée de l'UNSA-ICNA et de l'USAC-CGT. La mobilisation avait toutefois provoqué l'annulation de près de 3 000 vols ainsi que de nombreux retards. Des centaines de milliers de personnes en France et dans le reste de l'Europe ont été impactées.

Comment la journée du 18 septembre pourrait-elle se passer ? Cela reste encore incertain. Dans tous les cas, chez Air France, le syndicat FO, premier syndicat du groupe, a appelé ses adhérents à rejoindre le mouvement pour "combattre l'austérité" du 18 septembre prochain. La CFDT, deuxième organisation représentative, a aussi maintenu l'appel. Idem pour la CGT. Ce sera "très probablement une journée noire", a prévenu, jeudi, le ministre des Transports démissionnaire, Philippe Tabarot sur France info.