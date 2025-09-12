Résultat de l'EuroMillions (FDJ) : le tirage du vendredi 12 septembre 2025, 30 millions d'Euros en jeu

EUROMILLIONS. Retrouvez le tirage de l'EuroMillions de ce vendredi 12 septembre. La FDJ vous offre la chance de remporter près de 30 millions d'Euros.

Et si vous vous réveilliez millionnaire demain ? Fini les soucis financiers et à vous la belle vie ! Mais pour cela, il faut remporter les 30 millions d'Euros mis en jeu par la FDJ. Avec 30 millions d'Euros, vous pourriez partir en voyage quand vous le souhaitez, enfin emménager dans la maison de vos rêves, offrir une vie confortable à vos proches et soutenir les causes qui vous tiennent à cœur. Et même en faisant tout cela, vous auriez encore largement de quoi profiter du reste de votre vie !

Mais une telle somme a de quoi donner le vertige. Passer d'un compte en banque normal qui connaît quelques découverts à 30 millions d'Euros, ça peut même provoquer des angoisses. La Française des Jeux met donc en place un accompagnement spécifique pour les grands gagnants. Il y a d'abord la remise discrète du gain, un conseiller dédié, un accompagnement bancaire et patrimonial, des conseils psychologiques et même des ateliers et rencontres entre gagnants pour ceux qui le souhaitent.

Avant d'en arriver là, encore faut-il remporter le gros lot. Pour tenter votre chance, rendez-vous sur le site ou l'application de la FDJ, ou en point de vente physique de la Française des Jeux. Vous devrez remplir au moins une grille en cochant cinq numéros entre un et cinquante et deux étoiles sur douze. Si tous les numéros sont bons, c'est le jackpot ! En plus, il y a un millionnaire garanti en France grâce à My Million.