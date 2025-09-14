La FNSEA appelle à la mobilisation le 25 septembre pour dénoncer le Mercosur et les taxes douanières

Le syndicat des agriculteurs a lancé un appel à une journée de mobilisation, le 25 septembre prochain. L'objectif est de protester contre l'accord avec le Mercosur ou encore de dénoncer les droits de douane américains.

La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles [FNSEA] a appelé à "une grande journée d'action" et de mobilisation autour des problématiques des échanges internationaux pour les produits agricoles le vendredi 25 septembre prochain et à travers tout le pays, rapporte BFMTV. L'annonce a été faite par le président du syndicat des agriculteurs Arnaud Rousseau dans un entretien accordé au Journal du dimanche.

La mobilisation aura pour objectif de lutter contre le "Mercosur, les taxes imposées par Donald Trump et le flot des importations internationales qui ne respectent pas les normes qui sont les nôtres", explique-t-il. Arnaud Rousseau avait déjà dénoncé publiquement son hostilité à l'accord de libre-échange entre des pays latino-américains du Mercosur et l'Union européenne. Sur France info le président de la FNSEA avait aussi dénoncé en novembre 2024 le fait que la France "importe 55% des poulets qu'on consomme, 60% de nos fruits et 40% de nos légumes".

"Les actions sont à l'appréciation des fédérations départementales mais ça peut prendre la forme de visite de grandes surfaces pour aller chercher tous les produits non conformes", a précisé à l'AFP et d'après des propos rapporté par BFMTV le porte-parole du premier syndicat agricole français. Les actions qui seront menées devraient l'être avec la participation des Jeunes agriculteurs (JA).

Qu'est ce que l'accord du Mercosur que dénonce la FNSEA ?

L'accord du Mercosur entre l'Union européenne et les pays latino-américains a été officiellement validé ce mercredi 3 septembre par la commission européenne. Toutefois, cela fait des mois qu'il inquiète la filière agricole française. Il doit notamment permettre à l'UE d'exporter davantage de voitures, de machines, de vins et de spiritueux en Argentine, au Brésil, en Uruguay et au Paraguay. En échange, les pays d'Amérique latine faciliteraient l'entrée de viande, sucre, riz, miel ou soja sud-américains. Le problème est qu'elle risque de fragiliser plusieurs filières agricoles européennes.

Ce qui inquiète aussi les agriculteurs c'est que le marché européen serait ouvert à des viandes et produits agricoles latino-américains produits à bas coût, une concurrence qui est jugée déloyale. En effet, les pays d'Amérique latine n'appliquent pas les mêmes normes sanitaires et environnementales. Ils utilisent, par exemple, des antibiotiques ou des hormones interdits en Europe.

Dernièrement, la FNSEA avait précisé ne pas vouloir participer au mouvement "Bloquons tout" du 10 septembre pour éviter toutes forme de "récupération politique" mais avait déjà prévu une mobilisation pour cet automne à partir de ses propres revendications. "Nous attendons une date de rendez-vous avec Mr. Lecornu dans les prochains jours", a précisé le porte-parole de la FNSEA.