Accident de bus scolaire à Cahors : des enfants hospitalisés, que s'est-il passé ?

Un accident de la circulation s'est produit ce lundi 15 septembre à Cahors : un bus scolaire s'est renversé, 17 adolescents ont été blessés.

Le pire a été évité à Cahors et les victimes n'ont que des blessures plutôt légères, bien que l'on décompte quelques enfants victimes de fractures. Ce lundi 15 septembre 2025, vers 7h15, un bus urbain s'est renversé sur le chemin des Durands, dans le quartier de Lacapelle, à l'issue d'un accident de la route. Quarante personnes étaient à bord de ce bus scolaire : des collégiens et des lycéens, ainsi que le conducteur et un autre passager adulte, qui se rendaient dans les établissements des enfants, comme chaque jour.

Que s'est-il passé ? Selon les informations de France Bleu et de Actu Lot, qui s'appuient sur la préfecture du Lot, le bus a percuté un arbre et s'est considérablement déstabilisé, compte tenu du choc. Il s'est alors renversé sur le flanc, ce qui a généré un impact important sur la chaussée. Au total, 17 passagers ont été blessés été pris en charge par les secours, puis hospitalisés à Cahors pour des blessures légères. Comme l'indique Actu, "les blessures les plus graves sont de type fracture".

​​​​​​Heureusement, l'accident est survenu sur une route sur laquelle la vitesse est limitée à 30 km/h, ce qui a probablement réduit la gravité de l'accident. La mairie de Cahors a ouvert une cellule psychologique à la salle des fêtes de Lacapelle, pour que les jeunes et les parents qui le souhaitent se retrouvent et accèdent à toutes les informations disponibles, auprès de professionnels.