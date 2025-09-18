Manifestations du 18 septembre : à Paris et en France, où sont les cortèges ? CARTE
A Paris et dans des dizaines de villes de France, des manifestations sont organisées ce jeudi 18 septembre 2025. Voici toutes les informations pratiques sur les parcours et cortèges.
Où sont les manifestations ce jeudi 18 septembre ? Syndicats, professions en colère et mouvements citoyens ont appellent à descendre dans la rue pour faire entendre leur contestation contre les pistes avancées par le gouvernement pour le budget 2026. La CGT, la CFDT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, l'Unsa, la FSU et Solidaires appellent à la grève et à manifester ce jeudi, dans les plus grandes villes de France. 250 cortèges ont déjà été déclarés dans toute la France. "Nous sommes dans une nouvelle étape revendicative et, au regard du budget d'austérité imposé, il y a de fortes chances qu'on ne s'arrête pas là", a prévenu Thierry Nier, secrétaire général CGT Cheminots sur RTL.
La carte des manifestations du 18 septembre 2025
Carte générée par la CGT via carte.cgt.fr
Paris, Lyon, Marseille... Les manifestations dans les principales villes de France
- Paris : départ de la manifestation à la place de la Bastille à 14h, direction République puis place de la Nation.
- Lyon : départ de la manifestation à la manufacture des tabacs à 11h
- Marseille : départ de la manifestation au Vieux-Port à 10h30
- Nice : départ de la manifestation à la gare de Nice ville à 10h
- Toulouse : départ de la manifestation place Saint-Cyprien à 14h
- Lille : départ de la manifestation porte de Paris à 14h30
- Clermont-Ferrand : départ de la manifestation place du 1er mai à 10h
- Grenoble : départ de la manifestation avenue Alsace-Lorraine à 10h
- Strasbourg : départ de la manifestation place de la République à 14h30
- Nantes : départ de la manifestation au miroir d'eau du Château des Ducs à 10h30
- Orléans : départ de la manifestation à la cathédrale à 10h
- Rennes : départ de la manifestation esplanade Charles-de-Gaulle à 13h
- Rouen : départ de la manifestation cours Clémenceau à 10h
- Limoges : départ de la manifestation au carrefour Tourny à 10h30
- Tours : départ de la manifestation place de la Liberté à 10h