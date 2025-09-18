Manifestation à Marseille : une vidéo montre une femme frappée aux fesses par la police

Alors que plusieurs personnes ont tenté de bloquer le centre commercial du quartier de la Joliette à Marseille tôt ce jeudi 18 septembre, l'une des manifestantes a été prise à partie par un policier. Ce dernier lui a notamment donné un coup de pied sur les fesses, le tout accompagné d'un "casse-toi".

La journée se voulait particulièrement suivie. À l'appel de l'ensemble des syndicats, des milliers de personnes sont descendues dans les rues partout en France pour manifester leur hostilité aux pistes envisagées par le gouvernement pour le prochain budget. Alors que plus d'un million de personnes ont manifesté ce jeudi 18 septembre selon la CGT - près de 500 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur -, les manifestants s'étaient rassemblés tôt dans la journée dans plusieurs grandes villes. C'est le cas notamment à Marseille où le cortège s'est élancé en milieu de matinée depuis le Vieux-Port.

Alors que le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avait appelé à un maintien de l'ordre, dès 6h30, environ 200 personnes ont tenté de bloquer le centre commercial situé dans le quartier de la Joliette, près des Terrasses du Port à Marseille. Rapidement, les forces de l'ordre sont intervenues pour débloquer les lieux. C'est alors que la situation a très vite dégénéré. Dans une vidéo de l'Agence France-Presse relayée par Ici et qui fait le tour des réseaux sociaux, on peut ainsi voir une manifestante au milieu des vapeurs de gaz lacrymogènes, à terre, seule et isolée du reste des autres manifestants. Cette dernière est ensuite victime d'un coup de plat du pied sur les fesses de la part d'un CRS, le tout accompagné d'un "casse-toi" de l'agent, et ce, alors même qu'elle tentait de se relever.

Les internautes indignés

Visiblement apeurée, la manifestante dont le visage est à découvert, parvient finalement à se relever avant de lâcher au policier : "Oui, je me casse, pardon, pardon". Très vite devenue virale, la vidéo n'a pas manqué de faire réagir les internautes qui se sont indignés de la situation. "Elle n'a rien d'une casseuse alors pourquoi la violenter comme ça", s'est interrogé l'un d'eux, quand un autre fustige la honte des forces de l'ordre, rapporte Actu Marseille.

Alors que le contexte de la vidéo n'a pas encore été établi, d'après les informations recueillies par Ici Provence auprès d'une source policière, la doctrine du maintien de l'ordre souhaitée par le ministère a été respectée. Tout d'abord, une demande d'évacuation a été formulée par les CRS aux manifestants, suivie de plusieurs sommations avant la dispersion de ces derniers. Contactée par la suite par nos confrères d'Actu Marseille, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône n'a toutefois pas tenu à apporter une réponse dans l'immédiat.