De nouvelles dates grèves et manifestations en France ? Les syndicats tranchent

L'intersyndicale doit décider de la suite à donner à la mobilisation du 18 septembre et, peut-être, annoncer une nouvelle date pour une journée de grève et de manifestation. Avant cela, elle s'entretient une nouvelle fois avec le Premier ministre.

Le temps est écoulé. Au lendemain du "succès de la journée de mobilisation" du 18 septembre, l'intersyndicale avait annoncé laisser quelques jours au Premier ministre afin qu'il puisse répondre à ses revendications. "Si d’ici au 24 septembre, il n’a pas répondu, les organisations syndicales se retrouveront pour décider très rapidement d’une nouvelle journée de grève et de manifestations", écrivaient les huit principaux syndicats dans un communiqué commun. Mais avant de prendre une décision et d'annoncer, peut-être, une nouvelle date de mobilisation, l'intersyndicale est reçue à Matignon ce mercredi. Le rendez-vous est pris ce matin entre Sébastien Lecornu et la CFDT, la CGT, Force ouvrière, CFTC, CFE-CGC, l’UNSA, la FSU, et Solidaires.

Une annonce de l'intersyndicale pourrait intervenir dès la mi-journée. A moins que les organisations décident d'attendre les conclusions de la rencontre prévue à 14h30 entre le Premier ministre et les représentants du patronat avec les dirigeants du Medef, de la CPME et de l’U2P. Avant leur (deuxième) rencontre avec le chef du gouvernement pas encore formé, les syndicats assuraient avoir l'avantage : "Nous sommes en position de force", déclarait Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT sur France 5. L'intersyndicale avait d'ailleurs précisé ses attentes : elle réclame "l'abandon de l'ensemble du projet de budget et notamment le doublement des franchises médicales", l'abandon de "l'année blanche" ou encore celui de "la désindexation des pensions", mais elle demande aussi la suppression de la "réforme de l'assurance-chômage" ou encore l'abandon du recul de l'âge du départ à la retraite à 64 ans.

Quelle date pour une nouvelle journée de grève ?

Les huit organisations syndicales sont partantes pour appeler à une nouvelle journée de mobilisation en cas de réponse insuffisante du Premier ministre. La mobilisation du 18 septembre, durant laquelle entre un million et 500 000 personnes sont descendues dans les rues, selon les bilans respectifs de la CGT et du ministère de l'Intérieur, a confirmé "la colère et la détermination des salariés" selon les syndicats. Et un acte 2 serait tout aussi suivi selon eux. Le mouvement citoyen "Bloquons Tout" à l'origine de la première mobilisation du 10 septembre avait décidé de se joindre à la journée de grève et de manifestation, et il semble prêt à recommencer dès qu'une nouvelle date sera annoncée.

Reste que l'intersyndicale n'est pas unanime sur l'intervalle entre la précédente mobilisation et une nouvelle journée de grève et de manifestation. Certaines organisations souhaitent enchaîner avec des mobilisations rapprochées et par exemple un délai d'une semaine, un timing impossible à tenir à ce stade, ou d'une dizaine de jours qui conduirait à une journée de grève et de manifestation au cours du week-end. Cette option risquerait d'amoindrir l'impact d'une grève, mais pourrait faire descendre plus de monde dans les rues. D'autres syndicats préfèrent justement se laisser du temps et peut-être patienter jusqu'aux premières propositions de budget qui ne sont pas attendues avant la mi-octobre.

"Il faut trouver un entre-deux", estimait un responsable CGT auprès du Parisien. L'intersyndicale pourrait donc appeler à la mobilisation dans les premiers jours d'octobre, surtout si la nomination du nouveau gouvernement et le discours de politique générale de Sébastien Lecornu doivent avoir lieu, selon les rumeurs, entre le 3 et le 6 octobre.