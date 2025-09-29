Grève du 2 octobre : école, transports, hôpital... Les secteurs perturbés

De nombreux secteurs professionnels devraient répondre à l'appel à la mobilisation de l'intersyndicale ce jeudi 2 octobre, partout dans le pays.

Pour la deuxième fois depuis la rentrée, les transports et les écoles pourraient tourner au ralenti ce jeudi 2 octobre. En effet, l’intersyndicale a décidé d’appeler à une nouvelle journée de manifestations et de grève après la réunion qui a eu lieu entre les syndicats et le gouvernement mercredi dernier à Matignon. Depuis cette rencontre, le Premier ministre a exprimé sa nette opposition à toute suspension du texte sur la réforme des retraites. Dans une interview accordée au Parisien vendredi 26 septembre, Sébastien Lecornu estimait qu’un recul sur ce texte « ne réglerait aucun des problèmes ». Yvan Ricordeau, numéro deux de la CFDT, a pour sa part affirmé vendredi soir que, pour son organisation, "le compte n’y est pas". Alors, quels secteurs seront les plus impactés par les manifestations à venir ? On fait le point :

Dans le secteur de l’éducation

Le syndicat FSU-SNUipp, qui regroupe les enseignants du primaire, a d’ores et déjà appelé le personnel de l'Éducation nationale. Sur son site internet, le FSU-SNUipp écrit notamment : “Après un 10 septembre combatif, un 18 septembre massif, il s’agit de poursuivre et d’amplifier la mobilisation le jeudi 2 octobre”.

Idem du côté de l’enseignement secondaire, où le SNES-FSU a également appelé les professeurs à se mettre en grève jeudi 2 octobre.

Dans le secteur des transports

Il y a quatre syndicats majoritaires à la SNCF. Tous ont répondu présents à l’appel de la mobilisation du 2 octobre prochain. Julien Troccaz, le secrétaire fédéral de Sud-Rail, explique ainsi sur BFMTV le 25 septembre dernier : “C’est le moment de taper très fort, on a des revanches à prendre”.

Concernant la RATP en Île-de-France, les quatre syndicats majoritaires, que sont la CGT, Force Ouvrière, Unsa-Mobilité et CFE-CGC, devraient normalement se joindre au mouvement.

Dans le secteur de la santé :

Il s’agit d’un secteur qui sera probablement mobilisé lors de la journée du 2 octobre prochain. La CFDT santé-sociaux a ainsi déposé son préavis de grève auprès de la ministre du Travail. Elle a appelé à se mobiliser “massivement” ce jour-là.

À La Poste

La Fédération CGT FAPT a également déposé un préavis de grève de 24 h qui concerne tous les employés de La Poste. Le 18 septembre dernier, La Poste avait déjà participé à la grève.

Dans le secteur des banques

La CFDT banques a annoncé son soutien à l’appel de l’intersyndicale sur son site en ligne.

L’objectif visé par l’appel à la grève de l’intersyndicale est de se faire entendre face au gouvernement, en particulier sur la question à venir du budget 2026. Mercredi 24 septembre, après une réunion jugée décevante avec le Premier ministre, les syndicats ont lancé un appel à la grève. "Le Premier ministre n'a apporté aucune réponse claire aux attentes des travailleurs et des travailleuses. Pour l'intersyndicale, c'est une occasion manquée. Le compte n'y est pas", a déclaré Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT le jour même juste avant d'officialiser la nouvelle date de grève.

L'intersyndicale s'est laissé quelques jours pour préparer au mieux une journée de grève et de manifestation qu'elle espère aussi suivie que celle du 18 septembre qui avait poussé entre un million et 500 000 personnes dans les rues, selon les bilans respectifs de la CGT et du ministère de l'Intérieur. Un première mobilisation - après celle du 10 septembre lancée par le mouvement citoyen Bloquons Tout - qui a confirmé "la colère et la détermination des salariés" selon les syndicats. L'intersyndicale appelle à une mobilisation au moins aussi forte en octobre, voire plus. "Je pense que le monde du travail ne doit pas abdiquer, il doit continuer de se mobiliser pour pouvoir dire : 'on ne veut pas être les seuls à être mis à contribution'", a déclaré Marylise Léon au journal de France 2 mercredi soir dernier. Pour l'heure, il est difficile de jauger de l'ampleur de la mobilisation dans les différents secteurs d'activités non mentionnés plus haut.

Des revendications sociales précises

Avant leur (deuxième) rencontre avec le chef du gouvernement, les syndicats assuraient avoir l'avantage : "Nous sommes en position de force", déclarait Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT sur France 5. L'intersyndicale avait d'ailleurs précisé ses attentes : elle réclame "l'abandon de l'ensemble du projet de budget et notamment le doublement des franchises médicales", l'abandon de "l'année blanche" ou encore celui de "la désindexation des pensions", mais elle demande aussi la suppression de la "réforme de l'assurance-chômage" ou encore l'abandon du recul de l'âge du départ à la retraite à 64 ans.

A la date du 2 octobre, le gouvernement de Sébastien Lecornu ne devrait pas encore être formé, l'intersyndicale aura donc l'occasion de faire une nouvelle fois pression sur le Premier ministre pour faire entendre ses revendications durant la grève. Il sera également encore temps d'essayer de peser sur le projet de loi de finances de 2026 qui doit être présenté avec le 15 octobre à l'Assemblée nationale, au plus tard.