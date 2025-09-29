Grève du 2 octobre : école, transports, hôpital... Les secteurs perturbés
De nombreux secteurs professionnels devraient répondre à l'appel à la mobilisation de l'intersyndicale ce jeudi 2 octobre, partout dans le pays.
Pour la deuxième fois depuis la rentrée, les transports et les écoles pourraient tourner au ralenti ce jeudi 2 octobre. En effet, l’intersyndicale a décidé d’appeler à une nouvelle journée de manifestations et de grève après la réunion qui a eu lieu entre les syndicats et le gouvernement mercredi dernier à Matignon. Depuis cette rencontre, le Premier ministre a exprimé sa nette opposition à toute suspension du texte sur la réforme des retraites. Dans une interview accordée au Parisien vendredi 26 septembre, Sébastien Lecornu estimait qu’un recul sur ce texte « ne réglerait aucun des problèmes ». Yvan Ricordeau, numéro deux de la CFDT, a pour sa part affirmé vendredi soir que, pour son organisation, "le compte n’y est pas". Alors, quels secteurs seront les plus impactés par les manifestations à venir ? On fait le point :
- Dans le secteur de l’éducation
Le syndicat FSU-SNUipp, qui regroupe les enseignants du primaire, a d’ores et déjà appelé le personnel de l'Éducation nationale. Sur son site internet, le FSU-SNUipp écrit notamment : “Après un 10 septembre combatif, un 18 septembre massif, il s’agit de poursuivre et d’amplifier la mobilisation le jeudi 2 octobre”.
Idem du côté de l’enseignement secondaire, où le SNES-FSU a également appelé les professeurs à se mettre en grève jeudi 2 octobre.
- Dans le secteur des transports
Il y a quatre syndicats majoritaires à la SNCF. Tous ont répondu présents à l’appel de la mobilisation du 2 octobre prochain. Julien Troccaz, le secrétaire fédéral de Sud-Rail, explique ainsi sur BFMTV le 25 septembre dernier : “C’est le moment de taper très fort, on a des revanches à prendre”.
Concernant la RATP en Île-de-France, les quatre syndicats majoritaires, que sont la CGT, Force Ouvrière, Unsa-Mobilité et CFE-CGC, devraient normalement se joindre au mouvement.
Dans le secteur de la santé :
Il s’agit d’un secteur qui sera probablement mobilisé lors de la journée du 2 octobre prochain. La CFDT santé-sociaux a ainsi déposé son préavis de grève auprès de la ministre du Travail. Elle a appelé à se mobiliser “massivement” ce jour-là.
- À La Poste
La Fédération CGT FAPT a également déposé un préavis de grève de 24 h qui concerne tous les employés de La Poste. Le 18 septembre dernier, La Poste avait déjà participé à la grève.
- Dans le secteur des banques
La CFDT banques a annoncé son soutien à l’appel de l’intersyndicale sur son site en ligne.
L’objectif visé par l’appel à la grève de l’intersyndicale est de se faire entendre face au gouvernement, en particulier sur la question à venir du budget 2026. Mercredi 24 septembre, après une réunion jugée décevante avec le Premier ministre, les syndicats ont lancé un appel à la grève. "Le Premier ministre n'a apporté aucune réponse claire aux attentes des travailleurs et des travailleuses. Pour l'intersyndicale, c'est une occasion manquée. Le compte n'y est pas", a déclaré Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT le jour même juste avant d'officialiser la nouvelle date de grève.
L'intersyndicale s'est laissé quelques jours pour préparer au mieux une journée de grève et de manifestation qu'elle espère aussi suivie que celle du 18 septembre qui avait poussé entre un million et 500 000 personnes dans les rues, selon les bilans respectifs de la CGT et du ministère de l'Intérieur. Un première mobilisation - après celle du 10 septembre lancée par le mouvement citoyen Bloquons Tout - qui a confirmé "la colère et la détermination des salariés" selon les syndicats. L'intersyndicale appelle à une mobilisation au moins aussi forte en octobre, voire plus. "Je pense que le monde du travail ne doit pas abdiquer, il doit continuer de se mobiliser pour pouvoir dire : 'on ne veut pas être les seuls à être mis à contribution'", a déclaré Marylise Léon au journal de France 2 mercredi soir dernier. Pour l'heure, il est difficile de jauger de l'ampleur de la mobilisation dans les différents secteurs d'activités non mentionnés plus haut.
Des revendications sociales précises
Avant leur (deuxième) rencontre avec le chef du gouvernement, les syndicats assuraient avoir l'avantage : "Nous sommes en position de force", déclarait Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT sur France 5. L'intersyndicale avait d'ailleurs précisé ses attentes : elle réclame "l'abandon de l'ensemble du projet de budget et notamment le doublement des franchises médicales", l'abandon de "l'année blanche" ou encore celui de "la désindexation des pensions", mais elle demande aussi la suppression de la "réforme de l'assurance-chômage" ou encore l'abandon du recul de l'âge du départ à la retraite à 64 ans.
A la date du 2 octobre, le gouvernement de Sébastien Lecornu ne devrait pas encore être formé, l'intersyndicale aura donc l'occasion de faire une nouvelle fois pression sur le Premier ministre pour faire entendre ses revendications durant la grève. Il sera également encore temps d'essayer de peser sur le projet de loi de finances de 2026 qui doit être présenté avec le 15 octobre à l'Assemblée nationale, au plus tard.
19:13 - Les services publics seront-ils massivement mobilisés ?
La Fédération CGT des services publics a appelé "ses syndicats à organiser et participer aux actions locales et nationales partout où ce sera possible", dans un communiqué. Concrètement, cela concerne tous les salariés et les agents des villes, départements, régions, établissements publics, métropoles, offices de l’habitat, services et entreprises de l’eau et de la thanatologie, explique Le Figaro. Les organisations Solidaires Fonction publique et SUD Collectivités Territoriales ont également déposé un préavis de grève.
28/09/25 - 13:59 - Tout le secteur de la santé sera-t-il en grève ?
Probablement très impacté par la prochaine grève du 2 octobre, les organisations syndicales du secteur de la santé de la fonction publique appellent les personnels à se mobiliser encore plus fortement, rapporte Actu.fr. Toutefois, les pharmaciens ne devraient pas participer cette fois-ci, car le gouvernement vient de suspendre l’arrêté controversé sur les médicaments génériques. Mobilisés depuis des mois, ils espéraient alerter sur les conséquences en matière de ressources humaines de la mesure concernant les prix des génériques. En effet, ils ont pointé des risques de fermeture des pharmacies les plus fragiles, particulièrement en zone rurale. Le collectif Santé en danger a appelé les syndicats, collectifs professionnels médicaux et paramédicaux, citoyens… à une marche pour le 4 octobre, à Paris.
28/09/25 - 11:46 - "Pour la rupture, on reviendra !", déclare Sophie Binet à propos de Sébastien Lecornu
Sophie Binet, secrétaire de la CGT, s’est aussi exprimée sur la mobilisation à venir dans un entretien pour La Tribune Dimanche, ce 28 septembre. Elle a ainsi affirmé qu’elle ne reverrait Sébastien Lecornu qu’après la mobilisation du 2 octobre "sur la base d'un rapport de force". Elle a déclaré aussi que le Premier ministre était déjà loin de sa promesse de rupture faite juste après sa nomination : "Pour la rupture, on reviendra ! Il ferme la porte sur les retraites et sur la taxe-Zucman, ne s’engage toujours pas clairement sur les autres lignes rouges. Cela confirme la nécessité de la mobilisation du 2 octobre. C’est uniquement après cette journée, et sur la base du rapport de force du 10 et du 18 septembre, que nous irons le rencontrer de nouveau pour exiger des réponses concrètes", insiste-t-elle.
28/09/25 - 09:50 - “Nous sommes face à un mur, déterminé à dérouler la même politique”, déplore Denis Gravouil de la CGT
La CGT souhaite plus que jamais établir un rapport de force avec le Premier ministre Sébastien Lecornu, notamment dans le cadre du budget 2026. Au micro de RMC, Denis Gravouil, secrétaire confédéral de la CGT, déplore une absence d’avancée dans les discussions avec les différents gouvernements : "Depuis des années, on nous fait des promesses, mais il se passe exactement le contraire. On a l’impression de revoir le même film qu’en juillet à Matignon", observe-t-il. Il ajoute que la CGT reste plus déterminée que jamais à se mobiliser le 2 octobre prochain : "Nous sommes face à un mur, déterminé à dérouler la même politique. Voilà pourquoi il y a toutes les raisons de se mobiliser le 2 octobre", insiste-t-il.