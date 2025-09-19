Drapeaux palestiniens sur les mairies le 22 septembre : est-ce vraiment illégal ?

Est-il possible pour un maire de faire pavoiser le drapeau palestinien, à l'occasion de la reconnaissance de la Palestine par la France, le 22 septembre ?

Emmanuel Macron doit reconnaître l'État de Palestine face aux Nations unies le 22 septembre. Pour cette occasion, Olivier Faure a appelé, sur X, les maires de France à afficher le drapeau de la Palestine sur les mairies : "Le 22 septembre, quand la France reconnaitra enfin d'État palestinien, faisons flotter le drapeau palestinien sur nos mairies", a-t-il écrit sur son réseau social.

Un appel auquel a rapidement répondu le ministre démissionnaire de l'Intérieur : "Je rappelle à M. Olivier Faure que la justice administrative a ordonné récemment, et à plusieurs reprises, le retrait de drapeaux palestiniens du fronton de mairies, au motif qu'ils portaient gravement atteinte au principe de neutralité des services publics." Ce à quoi le premier secrétaire du PS a répondu, toujours sur X, reconnaissant le principe de neutralité mais rappelant le cas du drapeau ukrainien, qui "ne viole pas la neutralité car (il vise) à 'exprimer symboliquement sa solidarité envers une nation victime'."

Après que plusieurs mairies ont répondu à l'appel d'Olivier Faure, comme celle de Saint-Denis (PS) et de Nantes (PS), Bruno Retailleau a appelé les préfets à s'opposer à l'installation de ces drapeaux palestiniens sur les mairies, quatre jours avant le jour J. Mais "les préfets n'ont pas le pouvoir propre d'interdiction à la différence des manifestations", rappelle Olivier Faure, ajoutant que "la justice tranchera au besoin" et estimant qu'"un ministre démissionnaire devrait gérer les affaires courantes, pas chercher à s'opposer symboliquement à la décision prise par le président de la République de reconnaître un État palestinien."

Que dit la loi sur les drapeaux palestiniens ?

A-t-on le droit ou non d'afficher un drapeau étranger sur les mairies ? Ces derniers mois, les tribunaux ont ordonné à plusieurs mairies (Gennevilliers, Saint-Denis, Besançon…) de retirer le drapeau palestinien de leur hôtel de ville. Ces décisions sont basées sur une jurisprudence datant de 2005, après qu'un drapeau indépendantiste martiniquais a été installé sur la mairie de Sainte-Anne : "La circonstance que le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques."

Pas d'opinion politique sur les mairies alors. Mais l'affichage du drapeau palestinien en sera-t-il vraiment une après la reconnaissance de l'État de Palestine par Emmanuel Macron ? L'exemple du drapeau ukrainien illustre que le symbole peut être mobilisé pour soutenir une cause défendue par la nation. Cet argumentaire est aussi abordé par de nombreux observateurs pour justifier cette demande. Et sur ce cas précis, la justice peut être appelée à trancher sur ce qui s'exprime le 22 septembre : une opinion politique ou bien un geste symbolique porté par des instances de la République.

Le code général de la fonction publique ne dit rien sur le pavoisement des mairies. Il n'y a, dans ce texte, aucune interdiction d'affichage de drapeau, ni même d'obligation. Bien que l'usage le veuille, les mairies ne sont pas obligées d'afficher le drapeau français et européen sur leur façade. Le maire communiste de Gennevilliers, Patrice Leclerc, qui a dû retirer le drapeau palestinien de sa mairie, souligne un autre fait : "Les maires qui ont hissé le drapeau de l'État d'Israël n'ont pas été attaqués au tribunal depuis plus de 19 mois par les préfectures. Quand on hisse le drapeau palestinien, nous sommes attaqués au tribunal dans les deux jours." Il est important de rappeler que cela n'est plus tout à fait exact. La mairie de Nice s'était vue demander, en juin 2025, de retirer le drapeau israélien de sa façade, mais sans urgence.