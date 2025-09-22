Vigilance orages en France : des pluies et des risque d'inondations... Tous ces départements encore en alerte

La dépression orageuse qui a traversé la France touche à sa fin ce lundi, mais plus d'une trentaine de départements est encore en vigilance pour les pluies, les orages et les inondations. Des records de précipitations ont été battus dans le Sud-Est.

Des trombes d'eau se sont abattues sur le Sud-Est du pays ce dimanche 21 septembre. Alors que Météo-France avait placé les Côtes-d'Armor, la Drôme, l'Isère, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse en vigilance orange pour les orages et les pluies intenses jusqu'à minuit, les trois départements méditerranéens ont été particulièrement touchés. Le retour au calme est prévu ce lundi 22 septembre, premier jour de l'automne, avec plus qu'une seule vigilance orange active dans les Côtes-d'Armor pour les pluies et les inondations jusqu'à 10 heures.

Le département breton a vu l'équivalent de "plus d'un mois de précipitations" tomber ces dernières heures. "Les pluies orageuses ont donné entre dimanche à 12h et lundi à 06h des cumuls hétérogènes compris entre 30 et 60 mm dans le Trégor généralement, 81 mm relevés à Saint-Brieuc, voire plus de 150 mm dans le secteurs de Plouha", note Météo France, ce qui correspond à un "épisode pluvieux remarquable" pour le département breton. Le phénomène touche cependant à sa fin puisque ces pluies doivent "faiblir lentement dans la matinée", même si "10 à 15 mm peuvent encore s'ajouter aux cumuls déjà observés".

34 départements répartis sur tout le pays sont toutefois placés en vigilance jaune pour divers intempéries ce lundi. La majorité des alertes concerne les pluies et les inondations et touche la Bretagne, une petite partie du Sud-Ouest, ainsi qu'une diagonale allant du Grand Est jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes. Les 24 départements en vigilance pluies sont les suivants : Allier, Aube, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Doubs, Finistère, Jura, Manche, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Nièvre, Landes, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Saône-et-Loire, Territoires de Belfort et Yonne.

A cela il faut ajouter 10 vigilances jaunes pour les orages sur toute la façade atlantique et en Corse : Haute-Corse, Corse-du-Sud, Charente-Maritime, Gironde, Maine-et-Loire, Landes, Loire-Atlantique, Pyrénées-Atlantiques Deux-Sèvres et Vendée. A noter que le département pyrénéen est aussi en alerte pour les vents. Enfin, quatre départements du Sud-Est sont toujours en alerte pour les crues après les violents intempéries et les pluies diluviennes de la veille : Bouches-du-Rhône, Drôme, Var et Vaucluse.

Des orages violents et des pluies diluviennes dans le Sud-Est

Le quart Sud-Est du pays a été touché par une violente dépression venant de l'Atlantique en deuxième partie de journée le dimanche 21 septembre et a enregistré des cumuls équivalant à plusieurs semaines de pluie en seulement quelques heures. Dans le Var, plusieurs records ont été battus. Les habitants du département ont même reçu une alerte via le système FR-ALERT par la préfecture au cours de la soirée pour les prévenir que les précipitations allaient encore "s'intensifier". Il est tombé 94 mm de pluie en une heure à Sanary-sur-Mer et 127 mm en trois heures au Castellet (136 mm sur l'ensemble de la journée). Un record pour la station météorologique varoise. A Toulon, le cumul est monté à 71 mm en 30 minutes et à 99 mm en trois heures, ce qui est l'équivalent de six semaines de pluie dans cette région.

Face aux intempéries, les pompiers sont intervenus 165 fois dans le Var et jusqu'à 50 000 foyers ont été privés d'électricité. Les intempéries ont conduit à l'annulation d'un match du Top 14 prévu entre Toulon et La Rochelle ou stade Mayol. Un autre match, de foot cette fois, entre l'OM et le PSG, a du être reporté au stade Vélodrome car les Bouches-du-Rhône n'ont pas été épargnées. Il est tombé 108 mm de pluie à Eyragues, tandis que 60 litres d'eau par mètre carré ont été enregistrés à Aix-en-Provence et Peyrolles-en-Provence en fin de journée. A Marseille, les pluies ont entrainé des inondations des les voies proches du Vieux-Port.

Les intempéries ont aussi frappé le Vaucluse où des cumuls records ont été enregistrés, notamment à Avignon avec 124 mm de pluie en un peu moins de quatre heures, soit l'équivalent de cinq semaines de pluie. Près de 101 mm sont tombés à Merindol, 98 mm à Carpentras et 95 mm à Murs. Plusieurs centaines de foyers ont été privés d'électricité en fin de journée. Le trafic ferroviaire a d'ailleurs été très perturbé entre les départements : il a été interrompu entre Miramas et Avignon, entre Avignon et Tarascon et dans les deux sens entre Avignon et Avignon TGV.