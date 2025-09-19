Le service militaire de retour ? Ce que l'on sait du projet du Premier ministre

Sébastien Lecornu annonce la création d'un " service militaire volontaire ". Il remplacera le Service national universel, mis en place sous Édouard Philippe en 2019.

Le service militaire comme l'ont connu beaucoup va-t-il faire son retour ? Vendredi 19 septembre, un communiqué de Matignon indique que le Service national universel (SNU) va être "mis en extinction" au profit d'un "service militaire volontaire ". Ce changement intervient via la mission " État efficace ", placée sous l'autorité directe du Premier ministre pour" proposer en continu des mesures pour une meilleure organisation du service public ", comme l'a annoncé sur X Sébastien Lecornu. Il veut " rendre l'organisation administrative plus lisible, plus simple et plus efficace. Responsabiliser les dirigeants publics (...) dans un contexte de finances publiques contraintes ". "La suppression est désormais le principe, le maintien l'exception", résume Sébastien Lecornu.



Un service militaire sous quelle forme ?

Cette annonce de Sébastien Lecornu va à contresens de ce qu'avait prévu Gabriel Attal, tout juste arrivé à Matignon, lors de son discours de politique générale le 30 janvier 2024. Il avait annoncé la généralisation du SNU dès la rentrée 2019. Il faut dire qu'il était alors en charge du projet, en tant que secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.

Emmanuel Macron avait ensuite parlé d'une "grande refonte" du SNU "qui correspondra aux besoins de la Nation et aux priorités identifiées". Alors que 61% des Français se disent "favorables au rétablissement d'une forme de service militaire obligatoire", selon un sondage du centre de réflexion Destin commun pour Ouest France, il semblerait que le service militaire fasse son come back.

Il ne serait pas obligatoire mais pourrait donc ressembler à ce que les hommes ont connu jusqu'en 1997. On ne sait, en revanche, pas encore exactement à quoi le service militaire volontaire devrait ressembler.